Trotz Abwesenheit: Rose und Cavs in Kontakt

NBA Cavaliers @ 76ers NBA Wizards @ Timberwolves NBA Grizzlies @ Spurs NBA 76ers @ Celtics NBA Timberwolves @ Thunder NBA Clippers @ Mavericks NBA Magic @ Knicks NBA Warriors @ Pelicans NBA Wizards @ Trail Blazers NBA Warriors @ Hornets NBA Rockets @ Jazz NBA Wizards @ Clippers NBA Celtics @ Pistons

Derrick Rose weilt derzeit nicht beim Team der Cleveland Cavaliers, weil er sich wohl mit Rücktrittsgedanken auseinandersetzt. Laut ESPN steht er während seiner Abwesenheit aber in Kontakt mit der Franchise.

Das schreibt Insider Adrian Wojnarowski. Demnach halte der MVP von 2011 Kontakt mit dem Front Office den Cavaliers. Dies ändere allerdings nichts daran, dass seine Zukunft in Cleveland beziehungsweise als Basketball-Profi ungewiss sei.

Rose wägt derzeit ab, ob er es nach seiner aktuellen Knöchelverletzung noch einmal mit einem Comeback versucht oder ob er seine Basketball-Schuhe an den Nagel hängt. Er soll den ESPN-Berichten zufolge von seiner Verletzungshistorie frustriert und mental ausgezerrt sein.

Roses Teamkollege Dwyane Wade hatte gestern bereits Verständnis geäußert: "Es ist mental extrem anstrengend", sagte Wade über Verletzungen. "Ich hatte in meiner Karriere auch einen Moment, in dem ich überlegt habe, die Schuhe an den Nagel zu hängen. Es ist hart, mit einer Verletzung nach der anderen umgehen zu müssen."

LeBron James hatte derweil schon am Samstag betont, dass er Rose unterstützen werde, wie auch immer sich dieser entscheide. Die Hauptsache sei es, dass Rose glücklich ist.