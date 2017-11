Trotz Schröder – Celtics mit 15. Sieg in Serie

NBA Wizards @ Raptors NBA Wizards @ Bucks NBA Bulls @ Lakers NBA Warriors @ Thunder NBA Bulls @ Warriors NBA Pelicans @ Warriors NBA Suns @ Timberwolves NBA Cavaliers @ 76ers NBA Wizards @ Timberwolves NBA Grizzlies @ Spurs NBA 76ers @ Celtics NBA Timberwolves @ Thunder

Eine Glanzleistung war das sicherlich nicht, was die Boston Celtics (15-2) gegen die Atlanta Hawks (3-13) ablieferten. Mit Hilfe eines starken Dennis Schröders brachten die Hawks das aktuell beste Team der NBA an den Rand einer Niederlage. Am Ende war die Clutch-Performance von Kyrie Irving aber zu viel - Boston sicherte sich mit 110:99 (BOXSCORE) den 15. Sieg in Folge.

Nach der 46-Punkte-Demontage gegen die Kings vor wenigen Tagen, knüpfte Atlanta genau dort an, wo man gegen Sacramento aufgehört hatte. Die Hawks legten furios los und nahmen im ersten Viertel die Celtics-Defense auseinander: Eine Wurfquote von 64,7 Prozent aus dem Feld sowie ein zwischenzeitlicher 16-Punkte-Vorsprung waren die Folge.

Doch im Gegensatz zu den Kings haben die Celtics immerhin die bisher beste Verteidigung in der NBA. Dementsprechend wenig überraschend war es, dass Atlanta das Offensiv-Feuerwerk nicht über die vollen 48 Minuten durchziehen konnte. Im zweiten Durchgang hielten die Gäste Dennis Schröder und Co. bei nur 15 Zählern und kämpften sich so zur Halbzeit wieder heran (50:44 ATL).

Nachdem die Kelten im dritten Abschnitt sogar die Führung übernahmen, entwickelte sich bis in die Schlussphase eine ausgeglichene und spannende Partie. Erst wenige Minuten vor Schluss erarbeitete sich Boston mit einem 7:0-Lauf einen kleinen Vorsprung. Den gaben die Celtics auch nicht mehr her, was vor allem einer starken Leistung von Kyrie Irving (30 Punkte, 5 Assists, 4 Rebounds) zu verdanken war.

Der Point Guard der Celtics hatte in der Crunchtime den Spalding immer in der Hand und versenkte über die ausgetreckten Arme von Schröder einen extrem wichtigen Dreier aus der Ecke zum vorentscheidenden 106:97. Unterstützung bekam Irving von Jaylen Brown, der ein Career-High auflegte (27 Punkte, 10/13 FG), sowie Marcus Morris und Jayson Tatum mit jeweils 14 Zählern. Daniel Theis kam nur 3 Minuten zum Einsatz (3 Rebounds).

Auf Seiten der Hawks war Schröder der beste Mann. Der Deutsche kam auf 23 Punkte (9/18) und 9 Assists. Kent Bazemore steuerte noch 19 Zähler und 4 Assists bei, John Collins legte 18 Punkte und 7 Rebounds auf. Die Siegesserie der Celtics konnte Atlanta trotz einer insgesamt guten Leistung aber nicht durchbrechen. Boston feierte den 15. Sieg in Folge - gleichzeitig stellten die Celtics den Franchise-Rekord für den besten Saisonstart ein (15-2).

Dennis Schröder: #TheGoldenPatch © getty 1/37 Dennis Schröder wird 24 Jahre alt! Zeit, um noch einmal auf seine Karriere zurückzublicken, die einst in Braunschweig begann © imago 2/37 Bereits als 11-Jähriger wurde er auf einem Braunschweiger Freiplatz entdeckt. 2010 lief er schon für die SG Braunschweig in der Pro B auf © imago 3/37 Schnell wurde der Point Guard mit gambischen Wurzeln auch für die Juniorenteams des DBB nominiert. 2011 spielte er bei der U18-EM © imago 4/37 Auch in der BBL fasste der Spielmacher schnell Fuß. 2011 gab Schröder bei den New Yorker Phantoms Braunschweig sein BBL-Debüt. © imago 5/37 Schon damals ließ er sein Talent aufblitzen. In diesem Fall hechelt Nationalspieler Heiko Schaffartzik dem Guard hinterher © imago 6/37 In der Saison 2012/13 machte Schröder einen großen Satz. 12 Punkte legte er im Schnitt auf. Das bescherte ihm viel Respekt © imago 7/37 Bei der Wahl zu Braunschweigs Sportler des Jahres landete Schröder auf dem dritten Platz. Dafür wurde er zum Most Improved Player in der BBL gewählt © getty 8/37 Beraten wird das Supertalent vom ehemaligen deutschen Nationalspieler Ademola Okulaja © imago 9/37 Zu den Stärken Schröders zählt aufgrund seiner Schnelligkeit das Pick-n-Roll-Spiel und das Eins-gegen-Eins © getty 10/37 Das blieb auch den NBA-Scouts nicht verborgen. Beim Nike Hoop Summit in den USA durfte er sich beweisen und überzeugte © getty 11/37 Dort machte auch Dirk Nowitzki 1999 auf sich aufmerksam und führte die europäischen Talente mit 33 Punkten zum Sieg © getty 12/37 Schröder gelangen 18 Punkte und 6 Assists. Damit hatte er großen Anteil am Sieg der Weltauswahl gegen die USA. Kurz danach gab Schröder bekannt, dass er am NBA-Draft 2013 teilnehmen wird © getty 13/37 Die Atlanta Hawks sicherten sich die Dienste von Schröder. Die Franchise wählte ihn an 17. Stelle aus © getty 14/37 Auch Coach Mike Budenholzer und der damalige General Manager Danny Ferry halten große Stücke auf den Youngster © getty 15/37 In der Summer League beeindruckte Schröder dann auch die letzten Zweifler. Der Point Guard erzielte durchschnittlich 10,8 Punkte und 5,6 Assists © getty 16/37 Kein Wunder, dass Dennis Schröder in den USA schon Everybody's Darling ist. Das Posen hat er auf jeden Fall drauf © getty 17/37 Auch seine Spannweite ist für einen Guard beeindruckend. Der Playmaker trägt die 17 bei den Atlanta Hawks © getty 18/37 In seinem ersten NBA-Spiel kam es gleich zum Aufeinandertreffen mit Dirk Nowitzki. Atlanta spielte zum Start gegen die Dallas Mavericks © getty 19/37 Die zweite Saison begann vielversprechend: Mit einem krachenden Dunk gegen die Spurs flog er erstmals in die Top 10 und machte gehörig auf sich aufmerksam © getty 20/37 Gegen die Lakers erzielte Schröder am 17.12.2014 mit 24 Punkten ein neues Career High in der Regular Season, zudem verteilte er 10 Vorlagen © getty 21/37 Ende 2014 gelang Schröder gegen Cleveland sein erstes Double Double - in nur 22 Spielminuten © getty 22/37 Im Rahmen des Allstar Games 2015 nahm Schröder an der Taco Bells Skills Challenge teil - und schlug sich durchaus beachtlich © getty 23/37 Beim Spiel der Internationals gegen die US-amerikanischen Rookie und Sophomores glänzte Schröder mit 13 Punkten und 9 Assists © getty 24/37 Auch in den Playoffs vertraute Coach Bud auf Dennis, Gegen Washington und Cleveland leistete Schröder einen wertvollen Beitrag © getty 25/37 Bei der Wahl zum Most Improved Player 2015 erhielt Schröder von den US-Journalisten vier Stimmen - der Weg geht weiter nach oben © getty 26/37 Anschließend glänzte Schröder bei der EuroBasket auf internationalem Parkett © getty 27/37 Insgesamt legte Schröder in der Vorrunde des Turniers im Schnitt 21 Punkte, 4,6 Rebounds und 6 Assists auf © getty 28/37 In seine dritten NBA-Saison hat sich Schröder endgültig in Atlanta etabliert © getty 29/37 Bei der Wahl zum Sixth Man of the Year 2016 landete Schröder mit 17 Punkten auf Platz 9 © facebook.com/Dennis-Schröder 30/37 Auch privat läuft es für den Deutschen super. Schröder eröffnete unlängst in Atlanta die "#DS17 Lounge" © getty 31/37 Doch kommen wir zurück zum Sportlichen. In Spiel 1 der zweiten Playoff-Runde erzielt Schröder mit 27 Punkten ein neues Career High. Es läuft...doch trotzdem schieden die Hawks mit 0-4 aus © getty 32/37 In der anschließenden Offseason wurde sein Vorgesetzter Jeff Teague zu den Indiana Pacers getradet.... © getty 33/37 Das hieß: Wachablösung! Dennis Schröder wurde zum Starter bei den Hawks © getty 34/37 Und einen neuen Vertrag gab's obendrauf - er erhielt eine Verlängerung für vier Jahre und 70 Millionen Dollar © getty 35/37 Mit 17,9 Punkten und 6,3 Assists zahlte er dieses Vertrauen voll zurück - in den Playoffs war allerdings gegen die Wizards um John Wall Endstation © getty 36/37 Urlaub gab es für ihn aber nicht - stattdessen lief er für Deutschland bei der EuroBasket 2017 auf © fiba.com 37/37 Mit überragenden Leistungen führte DS17 die Deutschen bis ins Viertelfinale, wo erst gegen die Spanier Schluss war. Es war der nächste Schritt auf Schröders Karriereleiter zum Superstar und Anführer!

Atlanta Hawks vs. Boston Celtics: Die wichtigsten Statistiken

Vielleicht waren die Celtics nach dem überzeugenden Erfolg über die Warriors am vergangenen Donnerstag noch etwas verkatert, von der besten Defense der Liga war zu Beginn der Partie auf jeden Fall recht wenig zu sehen. Atlanta attackierte dabei immer wieder geschickt die Zone und deckte so Löcher in der gegnerischen Verteidigung auf. Entweder nutzten Schröder oder Bazemore diese für eigene Abschlüsse (38 points in the paint) oder sie bedienten den offenen Mitspieler (13 Assists bei 18 erfolgreichen Field Goals in der ersten Hälfte).

Zudem machte Atlanta auch in der Defense einen guten Job, profitierte dabei allerdings auch von den Fehlern der Gäste. Boston leistete sich allein in den ersten 24 Minuten 13 Ballverluste, die Atlanta dank schneller Transition in 14 direkte Zähler umwandelte (7:3 Fastbreak-Punkte). Erst in der zweiten Hälfte passten die Celtics besser auf den Spalding auf und leisteten sich in der Folge nur noch 3 weitere Turnover.

Die Zielsicherheit der Kelten aus der Distanz war einerseits Grund, warum Boston in der ersten Halbzeit überhaupt noch im Spiel blieb. Andererseits war es auch ein wichtiger Faktor beim Comeback. Die Celtics versenkten starke 16 von 34 Dreier (47,1 Prozent), vor allem Jaylen Brown (4/6) und Kyrie Irving (5/6) hatten einen großen Anteil daran. Die Hawks trafen dagegen nur 9 von 24 Versuchen aus der Distanz (37,5 Prozent).

Atlanta Hawks vs. Boston Celtics: Hier geht's zum BOXSCORE!

Der Star des Spiels

Kyrie Irving. Zwar hielt sich der Point Guard stellenweise etwas zurück (nur 12 Feldwurfversuche), doch sein Einfluss auf die Offense der Celtics war trotzdem deutlich zu spüren. Einerseits kreierte er gute Würfe für seine Kollegen (5 Assists), andererseits präsentierte sich Irving extrem effizient (10/12 FG). Auch in der Crunchtime war der 25-Jährige mit einigen wichtigen Aktionen zur Stelle und führte die Celtics damit zum Sieg. Die Belohnung folgte in Form von lauten "MVP"-Rufen der anwesenden Boston-Fans auf dem Fuße.

Der Flop des Spiels

Marco Belinelli. Der Veteran erlebte einen wahrlich gebrauchten Abend, besonders in der Offensive, für die der Scharfschütze hauptsächlich angestellt ist, lief nichts zusammen. Belinelli traf nur 2 seiner 10 Wurfversuche für 4 magere Pünktchen. Von Downtown lag der Italiener bei 0/4.

Coaching Move des Spiels

Celtics-Coach Brad Stevens fand nach dem schwachen ersten Viertel ganz offensichtlich die richtigen Worte, um sein Team gerade defensiv wachzurütteln. Die bisher beste Verteidigung der NBA zeigte zwar auch im Anschluss keine überragende Leistung, störte die Hawks allerdings vermehrt beim Zug zum Korb. Dank Al Horford und Aron Baynes wurde gerade in der zweiten Hälfte die Zone besser zugemacht, sodass Atlanta etwas mehr Probleme bekam. Die Wurfquote der Hawks von 47,4 Prozent kann sich dennoch sehen lassen.