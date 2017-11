LeBron: Kein Fokus auf die Celtics

NBA Warriors @ 76ers NBA Wizards @ Raptors NBA Wizards @ Bucks NBA Bulls @ Lakers NBA Warriors @ Thunder NBA Bulls @ Warriors NBA Pelicans @ Warriors NBA Suns @ Timberwolves NBA Cavaliers @ 76ers NBA Wizards @ Timberwolves NBA Grizzlies @ Spurs NBA 76ers @ Celtics

Die Boston Celtics haben 14 Spiele in Folge gewonnen und gelten nach ihrem Sieg gegen die Golden State Warriors nun als möglicher Finals-Kandidat. LeBron James ist deswegen aber noch nicht sonderlich besorgt.

Der vierfache MVP wurde nach dem Sieg seiner Cavs über die Clippers am Freitag gefragt, was er vom Start der Celtics und seines alten Mitspielers Kyrie Irving hält, wollte sich dazu aber nicht groß äußern: "Das soll ich jetzt kommentieren? Nope. Ich habe hier genug, worauf ich mich konzentrieren muss. Ich versuche, uns in die richtige Richtung zu bewegen", sagte James.

Das Spiel zwischen Boston und Golden State habe er jedoch gesehen. "Es war ein Eastern Conference-Spiel", analysierte James. "Es gibt nicht viele Spiele, in denen Golden State nicht um die 120 Punkte auflegt. Boston hat das Tempo gut kontrolliert. Beide Teams haben nicht viel getroffen, am Ende des Spiels waren Freiwürfe ausschlaggebend. Aber ich kann da abgesehen von der Bilanz nicht groß drauf achten. Sie spielen guten Basketball."

Die Cavs haben nach ihrer zwischenzeitlichen Krise nun ebenfalls vier Spiele in Folge gewonnen und stehen aktuell bei einer 9-7-Bilanz. Die Aussage von Stephen Curry, es sei "sehr wahrscheinlich", dass Boston und nicht Cleveland die Finals erreichen könnte, interessierte James daher nicht sonderlich.

"Am Ende des Tages geht es darum, dass wir jeden Abend professionell sind und unsere besten Leistungen abrufen", erklärte James. "Ich persönlich interessiere mich nicht dafür, was andere Leute sagen. Das habe ich längst hinter mir. Es ist mir egal. Ich blicke auf uns und darauf, wie wir jeden Abend als Team auftreten."