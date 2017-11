Noah: "Das ist meine Realität"

NBA Warriors @ 76ers NBA Wizards @ Raptors NBA Wizards @ Bucks NBA Bulls @ Lakers NBA Warriors @ Thunder NBA Bulls @ Warriors NBA Pelicans @ Warriors NBA Suns @ Timberwolves NBA Cavaliers @ 76ers NBA Wizards @ Timberwolves NBA Grizzlies @ Spurs NBA 76ers @ Celtics

Joakim Noah kommt bei den New York Knicks aktuell nicht zum Einsatz, auch wenn seine Sperre vorbei ist. Mit der New York Post sprach der Franzose nun über seine schwierige Situation.

Vor Noah sind in der Knicks-Rotation derzeit Enes Kanter, Kyle O'Quinn und Willy Hernangomez. Noah selbst hat in dieser Saison noch keine Minute auf dem Court gestanden und Coach Jeff Hornacek sagte kürzlich, er plane nicht, die Rotation zu ändern: "Das ist meine Realität", sagte Noah dazu.

"Ich komme schon zurecht. Ich verstehe die Situation und versuche, das Beste daraus zu machen", sagte Noah. "Ich versuche, von Tag zu Tag zu schauen und abzuwarten, was passiert." Aufgrund seines 72-Millionen-Dollar-Vertrages ist der Defensive Player of the Year von 2014 untradebar, ob er einen Buyout bevorzugen würde, ließ er in dem Interview offen.

Dabei gab er zu, dass er wohl nicht mehr auf dem Niveau früherer Tage spielen könnte. "Wahrscheinlich kann ich das nicht. Aber es geht auch nicht darum, der zu sein, der ich vor drei oder vier Jahren war. Ich glaube, dass ich diesem Team auch heute helfen könnte. Aber ich weiß es nicht. Ich habe seit zehn Monaten nicht mehr gespielt", sagte Noah.

Joakim Noah: "Ich habe viel durchgemacht"

Der Center hatte zuletzt Anfang Februar auf dem Court gestanden, bevor er sich am Oberschenkel verletzte. Rund zwei Monate später gab die NBA bekannt, dass er aufgrund der Nutzung einer verbotenen Substanz suspendiert wurde. Erst vor einer Woche lief diese Suspendierung ab. Nun ist er gesund, aber kein Teil der Knicks-Pläne.

Dabei versucht er, zumindest als Mentor für die jungen Knicks zu fungieren. "Ich habe in dieser Liga viel erlebt, viele Aufs und Abs", erklärte Noah. "Ich war in großen Spielen dabei, in den Playoffs, habe viel durchgemacht. Ich versuche, mit meiner Erfahrung zu helfen. Es macht einen Unterschied, ob man etwas schon erlebt hat oder noch nicht."