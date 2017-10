World Peace wird G-League-Coach

NBA Knicks @ Celtics NBA Pacers @ Thunder NBA Celtics @ Bucks NBA Thunder @ Timberwolves NBA Cavaliers @ Pelicans NBA Spurs @ Pacers NBA Spurs @ Celtics NBA Thunder @ Bucks NBA Bulls @ Heat NBA Warriors @ Spurs NBA Cavaliers @ Wizards

Metta World Peace hat eine neue Aufgabe. Nachdem der ehemalige Lakers-Spieler im Sommer seine Karriere beendete, wird der 37-Jährige ab sofort Assistant Coach bei den South Bay Lakers, dem G-League-Team der Los Angeles Lakers.

Das kamen die South Bay Lakers in einer Pressemitteilung bekannt. World Peace hatte sein Karriereende noch nicht offiziell bekannt gegeben, in der Free Agency war es aber sehr ruhig um den Veteranen. Nun wird der zweimalige Champion den Lakers in neuer Funktion erhalten bleiben.

Der 37-Jährige wird Teil des Coaching Staffs um Head Coach Coby Karl, dem Sohn von George Karl und ehemaligen Spieler der MHP Riesen Ludwigsburg. World Peace wird damit am heutigen Tag seinen Dienstantritt haben, wenn South Bay die erste offizielle Trainingseinheit für die neue Saison absolvieren werden.