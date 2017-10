Giannis: LeBron? "Bin nicht auf seinem Level"

NBA Warriors @ Grizzlies NBA Hawks @ Nets NBA Warriors @ Mavericks NBA Knicks @ Celtics NBA Pacers @ Thunder NBA Celtics @ Bucks NBA Thunder @ Timberwolves NBA Cavaliers @ Pelicans NBA Spurs @ Pacers NBA Spurs @ Celtics

Auch wenn Giannis Antetokounmpo im Spiel gegen die Cleveland Cavaliers individuell auftrumpfte, verloren seine Milwaukee Bucks recht deutlich. Im Anschluss backte der Greek Freak kleine Brötchen.

"Ich bin nicht auf seinem Level", sagte Antetokounmpo in Bezug auf Cavs-Star LeBron James. "LeBron ist einer der besten Spieler, die das Spiel jemals gespielt haben. Es ist großartig, sich mit ihm messen zu können, aber an so etwas denke ich nicht."

Antetokounmpo kam auf 34 Punkte, 8 Rebounds und 8 Assists, mangels Unterstützung war dies bei der 97:116-Niederlage allerdings nicht genug. Dennoch gilt der erst 22-jährige Grieche in dieser Saison als heißer MVP-Kandidat. In der Offseason hatte Kobe Bryant Antetokounmpo via Twitter herausgefordert, MVP zu werden.

Dazu äußerte sich auch James: "Am Ende des Tages geht es um den Erfolg des Teams. Und ich werde mich nicht an etwas dranhängen, wozu ihn jemand anderes herausgefordert hat. Das ist zwischen ihm und Kobe. Aber er hat mit Sicherheit die Fähigkeiten, das Talent und einen großartigen Coach, um an diesen Punkt zu gelangen", erklärte James, der selbst vier MVP-Awards gewonnen hat.