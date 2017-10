Curry-Show! Dubs verhauen die Wolves

NFL Live RedZone -

Stephen Curry ist in China in bester Spiellaune - und schenkt den Timberwolves 40 Punkte in bloß drei Vierteln ein. Die Warriors schlagen Minnesota deutlich.

Golden State Warriors (1-2) - Minnesota Timberwolves (2-1) 142:110 (BOXSCORE)

Die Warriors scheinen bereit zu sein für die neue Saison! Zumindest Stephen Curry. Denn während sein Team in Halbzeit eins des zweiten China-Matchups gegen die Wolves noch eher mäßig agierte, war es der zweifache MVP, der von Anfang an brandheiß war. Und das übertrug sich nach und nach auch auf die anderen, sodass spätestens im dritten Viertel alle Dämme brachen.

Im Schlussabschnitt war Curry dann schon nicht mehr auf dem Court, sein Boxscore las sich trotzdem imposant: 40 Punkte, 8 Assists, 6 Rebounds. Ganz in Ordnung für die Preseason!

Auch die anderen Dubs-Stars waren aber angetreten. Klay Thompson legte 28 Punkte auf (8 Dreier!), bei Kevin Durant waren es 22. Dagegen hatten die Wolves am Ende nicht viel anzurichten, stellenweise wirkten die Dubs wirklich schon wieder wie der haushohe Titelfavorit, der sie nun mal sind. Zwar spielten sie eindeutig auch, um den chinesischen Fans eine schöne Show zu bieten, in einigen Sequenzen erstickten sie die Wolves aber auch förmlich mit ihrer Defense.

Bei Minnesota war Andrew Wiggins mit 19 Punkten der beste Punktesammler, Karl-Anthony Towns kam auf 16 und Jimmy Butler auf 15 Zähler. Für beide Teams ist der China-Trip damit nun beendet.

"Steph hat den Fans heute eine tolle Show geliefert", freute sich Dubs-Coach Steve Kerr. Dem war nicht viel hinzuzufügen.

