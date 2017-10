Alle Infos zur Opening Night der NBA

MLB Cubs @ Nationals (Spiel 5) NFL Eagles @ Panthers MLB Yankees @ Astros (Spiel 1) MLB Yankees @ Astros (Spiel 2) NFL RedZone -

In der NBA steht die Regular Season 2017/18 vor der Tür. In der Opening Night treten die Cleveland Cavaliers gegen die Boston Celtics an, der amtierende Champion Golden State Warriors empfängt die Houston Rockets. SPOX liefert euch alle Infos zum Livestream und den Begegnungen zum Saisonstart.

Die Saison beginnt mit zwei absoluten Krachern. LeBron James empfängt erstmals seinen ehemaligen Teamkollegen Kyrie Irving, der im Trikot der Celtics nach Ohio zurückkehrt. In der Western Conference bekommt es der Titelverteidiger direkt mit einem seiner größten Herausforderer zu tun: den "neuen" Rockets mit den Superstars James Harden und Chris Paul.

Wann startet die NBA-Saison 2017/18?

Die Regular Season 2017/18 startet in der Nacht vom 17. auf den 18. Oktober.

Datum und Uhrzeit Matchup 18. Oktober, 2 Uhr Cleveland Cavaliers - Boston Celtics 18. Okotber, 4.30 Uhr Golden State Warriors - Houston Rockets

Livestream: Cavs - Celtics und Warriors - Rockets

Beide Partien könnt ihr im Livestream auf DAZN sehen. Während der gesamten Regular Season zeigt DAZN täglich mindestens ein NBA-Spiel. Insgesamt werden bis Saisonende 176 Spiele live übertragen. Hier findet ihr das komplette NBA-Programm!

Was ist DAZN?

DAZN ist ein Multisport-Streaming-Portal. Neben den großen US-Ligen NBA, NFL, MLB und NHL sind auf DAZN auch zahlreiche internationale Fußballspiele, unter anderem aus der Premier League, der Primera Division und der Serie A zu sehen. Auch die Highlights aller Spiele der Fußball-Bundesliga sind nur wenige Minuten nach dem Abpfiff abrufbar. Nach einem kostenlosen Probemonat kostet der Dienst monatlich 9,99.

Das Roster der Cleveland Cavaliers

PG SG SF PF C Derrick Rose Dwyane Wade Jae Crowder LeBron James Kevin Love Isaiah Thomas J.R. Smith Kyle Korver Jeff Green Tristan Thompson Kay Felder Iman Shumpert Richard Jefferson Channing Frye Ante Zizic Jose Calderon Cedi Osman Walter Tavares

Die voraussichtliche Starting 5 der Cavs

Derrick Rose (PG)

Dwyane Wade (SG)

Jae Crowder (SF)

LeBron James (PF)

Kevin Love (C)

Das Roster der Boston Celtics

PG SG SF PF C Kyrie Irving Marcus Smart Gordon Hayward Marcus Morris Al Horford Terry Rozier Jabari Bird Jayson Tatum Guershon Yabusele Aron Baynes Shane Larkin Kadeem Allen Jaylen Brown Semi Ojeleye Daniel Theis Abdel Nader

Die voraussichtliche Starting 5 der Celtics

Kyrie Irving (PG)

Marcus Smart (SG)

Gordon Hayward (SF)

Marcus Morris (PF)

Al Horford (C)

Das Roster der Golden State Warriors

PG SG SF PF C Stephen Curry Klay Thompson Kevin Durant Draymond Green Zaza Pachulia Shaun Livingston Patrick McCaw Andre Iguodala David West JaVale McGee Nick Young Omri Casspi Jordan Bell Damian Jones Georges Niang Kevon Looney

Die voraussichtliche Starting 5 der Golden State Warriors

Stephen Curry (PG)

Klay Thompson (SG)

Kevin Durant (SF)

Draymond Green (PF)

Zaza Pachulia (C)

Das Roster der Houston Rockets

PG SG SF PF C Chris Paul James Harden Trevor Ariza P.J. Tucker Clint Capela Bobby Brown Eric Gordon Luc Richard Mbah a Moute Ryan Anderson Nene Tim Quarterman Troy Williams Chinanu Onuaku Tarik Black Isaiah Taylor Zhou Qi

Die voraussichtliche Starting 5 der Rockets

Chris Paul (PG)

James Harden (SG)

Trevor Ariza (SF)

P.J. Tucker (PF)

Clint Capela (C)

Wo kann ich den Saisonstart der NBA im TV sehen?