Alle Infos zur NBA-Preseason

Die Preseason der NBA ist bereits im vollen Gange, auch gleich sechs deutsche Spieler sind dabei. Hier gibt es alle Informationen zu den Spielen, Zusammenfassungen und Streams.

Was ist die NBA-Preseason?

Die Preseason gehört zur Vorbereitung für die Regular Season. Die NBA-Teams treten sowohl gegeneinander als auch gegen Teams außerhalb der USA an. Dies sind die sogenannten Global Games.

Wann findet die NBA-Preseason statt?

Die Preseason hat bereits am 30. September begonnen. Der Champion, die Golden State Warriors eröffneten die Vorbereitung mit ihrem Spiel gegen die Denver Nuggets. Dank eines Double-Doubles von Paul Millsap behielten die Gäste die Oberhand.

Die Vorbereitungsspiele werden über einen Zeitraum von zwei Wochen ausgetragen. Das letzte Spiel wird am 14. Oktober (MESZ) gespielt. In der Vergangenheit waren es volle drei Wochen, doch um den Spielplan zu entzerren, beginnt die reguläre Saison in diesem Jahr bereits eine Woche früher. Entsprechend tragen die Team auch nur noch maximal fünf Spiele und nicht mehr bis zu sieben Preseason-Spielen aus.

© getty

Preseason: Roundups von jedem Tag

1. Oktober: Starker Millsap bringt erste Dubs-Pleite

2. Oktober: Hawks unterliegen mit Schröder

Wo kann ich die NBA-Preseason im Stream verfolgen?

Wer in Deutschland alle Spiele live und on demand schauen möchte, muss sich den League Pass von der NBA besorgen. Dort werden alle Spiele der Preseason, der Regular Season, der Playoffs und dem All-Star-Wochenende angeboten. Das kostet für ein Jahr 239,99 Euro oder 29,99 Euro pro Monat

Alternativ übertragt das Streaming-Portal DAZN zwei Spiele aus der Vorbereitung, nämlich die Partien in China zwischen den Golden State Warriors und den Minnesota Timberwolves.

Spiele mit Teams, die nicht in der NBA sind

Datum (MESZ) Team 1 Team 2 Ergebnis 03.10., 1 Uhr Washington Wizards Guangzhou Long-Lions (CHN) 03.10., 3 Uhr Utah Jazz Sydney Kings (AUS) 05.10., 3 Uhr Utah Jazz Maccabi Haifa (ISR) 06.10., 2 Uhr Houston Rockets Shanghai Sharks (CHN) 09.10., 3 Uhr Oklahoma City Thunder Melbourne United (AUS) 11.10., 1 Uhr Indiana Pacers Maccabi Haifa (ISR) 14.10., 4 Uhr Phoenix Suns Brisbane Bullets (AUS) 14.10., 4 Uhr Portland Trail Blazers Maccabi Haifa (ISR)

NBA-Preseason: Spiele in China

Im Rahmen der NBA China Games werden auch zwei Spiele auf chinesischen Boden ausgetragen. Am 5. und 8. Oktober duellieren sich zunächst in Shenzhen, dann in Shanghai, die Golden State Warriors und die Minnesota Timberwolves.

Welche deutschen Spieler sind in der Preseason dabei?

Voraussichtlich werden mit sechs Spielern so viele deutsche Spieler wie noch nie in der Preseason aktiv. Maxi Kleber, Isaiah Hartenstein und Daniel Theis werden aller Voraussicht nach erstmals NBA-Luft schnuppern dürfen.

Spieler Team Dirk Nowitzki Dallas Mavericks Dennis Schröder Atlanta Hawks Paul Zipser Chicago Bulls Maxi Kleber Dallas Mavericks Daniel Theis Boston Celtics Isaiah Hartenstein Houston Rockets

Was sind die Topspiele der NBA-Preseason?

Dies ist natürlich oft schwer zu prognostizieren, da die 30 Teams viel experimentieren werden. Allerdings sollte man einen Blick auf die Rookies werfen, wie sie nach der Summer League diesmal gegen gestandene NBA-Spieler aussehen.