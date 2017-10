Wo kann ich Mavs - Warriors live sehen?

NBA Hawks @ Nets NBA Warriors @ Mavericks NBA Knicks @ Celtics NBA Pacers @ Thunder NBA Celtics @ Bucks NBA Thunder @ Timberwolves NBA Cavaliers @ Pelicans NBA Spurs @ Pacers NBA Spurs @ Celtics NBA Thunder @ Bucks NBA Bulls @ Heat NBA Warriors @ Spurs NBA Cavaliers @ Wizards

In der NBA empfangen in der Nacht von Montag auf Dienstag (ab 2.30 Uhr LIVE auf DAZN) die Dallas Mavericks den Champion Golden State Warriors. Nachdem die Truppe aus Dallas um Superstar Dirk Nowitzki mit drei Niederlagen in Folge in die Saison starteten, sah es beim Champion aus Oakland bislang überraschenderweise ebenfalls nicht überzeugend aus. SPOX liefert euch alle Infos zum Livestream und den Kadern beider Teams.

Die Dallas Mavericks haben den Start in die neue NBA-Saison in den Sand gesetzt. Die Mavs starteten mit gleich drei Niederlagen in Folge, vor allem die erste Halbzeit gegen die Rockets ließ über weite Strecken zu wünschen übrig. Da kommt der aktuelle Champion aus Oakland nicht gerade zum passenden Zeitpunkt.

Bei den Warriors läuft es bislang jedoch ebenfalls noch nicht so wie vorgestellt. In den ersten drei Partien musste der Champion bereits zwei Niederlagen, gegen Houston und die Grizzlies, verkraften. Kurz vor Ende der Partie in Memphis verlor Curry die Nerven und schleuderte seinen Mundschutz durch die Halle.

Der zweimalige MVP und auch Kevin Durant wurden von den Referees aus der Partie geworfen, da sich Durant anschließend auch noch lautstark bei Schiedsrichter Scott Wall beschwerte. Nun heißt es für Golden State, die Niederlage in Memphis abzuschütteln und als Team in Dallas besser zusammen zu finden.

Wann findet Mavericks - Warriors statt?

Datum und Uhrzeit Matchup 24. Oktober, 2.30 Uhr Dallas Mavericks - Golden State Warriors

Livestream: Mavericks - Warriors

DAZN überträgt das Spiel der Mavs gegen Golden State in der Nacht auf Dienstag ab 2.30 Uhr im Livestream.

Während der gesamten Regular Season zeigt DAZN täglich mindestens ein Spiel der NBA. Insgesamt werden bis Saisonende 176 Spiele LIVE auf DAZN übertragen. Hier findet ihr das komplette NBA-Programm!

Was ist DAZN?

DAZN ist ein Multisport-Streaming-Portal. Neben den großen US-Ligen NBA, NFL, MLB und NHL sind auf DAZN auch zahlreiche internationale Fußballspiele, unter anderem aus der Premier League, der Primera Division und der Serie A zu sehen.

Auch die Highlights aller Spiele der Fußball-Bundesliga sind nur wenige Minuten nach dem Abpfiff abrufbar. Nach einem kostenlosen Probemonat kostet der Dienst monatlich 9,99 Euro.

Das Roster der Dallas Mavericks

PG SG SF PF C Yogi Ferrell Wesley Matthews Harrison Barnes Dirk Nowitzki Jeff Withey Dennis Smith Jr. Gian Clavell Maxi Kleber Nerlens Noel Salah Mejri Devin Harris Seth Curry Dorian Finney-Smith Josh McRoberts Dwight Powell Jonathan Motley

Die voraussichtliche Starting 5 der Mavs

Yogi Ferrell (PG)

Wesley Matthews (SG)

Harrison Barnes (SF)

Dorian Finney-Smith (PF)

Dirk Nowitzki (C)

Das Roster der Golden State Warriors

PG SG SF PF C Stephen Curry Klay Thompson Kevin Durant Draymond Green Zaza Pachulia Quinn Cook Nick Young Andre Igoudala David West JaVale McGee Shaun Livingston Patrick McCaw Omri Casspi Jordan Bell Damian Jones Kevon Looney Chris Boucher

Die voraussichtliche Starting 5 der Golden State Warriors