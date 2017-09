Arbeitet die Liga an einer Draft-Reform?

MLB Marlins @ Braves MLB Brewers @ Cubs NCAA Division I FBS Iowa @ Iowa State NCAA Division I FBS Pittsburgh @ Penn State NCAA Division I FBS Auburn @ Clemson MLB Marlins @ Braves MLB Rays @ Red Sox NCAA Division I FBS Oklahoma @ Ohio State NFL RedZone -

Die Draft-Lottery ist nun bereits seit mehreren Jahren sind unumstritten. Das sieht anscheinend auch die Liga so. Laut diversen Medienberichten denken die Verantwortlichen über eine Reform nach.

Wie Adrian Wojnarowski von ESPN berichtet, will die Liga bereits zum Start der Saison 2017/18 ein neues System präsentieren. Berufen tut sich Woj dabei auf Quellen innerhalb der Liga.

Commissioner Adam Silver soll kein Fan von Tanking sein und möchte die Chancen auf den ersten Pick für die schlechtesten Teams verringern. Bereits nächste Woche soll es unter den General Manager und Coaches eine Abstimmung geben.

Momentan kann das schlechteste Team maximal auf Rang vier abrutschen. Dies könnte nun um eine Position ausgeweitet werden, was einen Domino-Effekt zur Folge hätte. Das zweitschlechteste Team könnte bis auf Position sechs fallen und so weiter.

Auch die Chancen des schlechtesten Teams sollen verringert werden. Hier die aktuelle Übersicht:

Rank Gewinnchance 1 25 Prozent 2 19,9 Prozent 3 15,6 Prozent 4 11,9 Prozent 5 8,8 Prozent

Das fünftschlechteste Team hat sogar nur eine Chance von 8,8 Prozent auf den Toppick. Diese Lücke soll ebenso verkleinert werden.

Dazu gibt es noch eine weitere Idee, die aber zunächst noch nicht zur Abstimmung stehen soll. Ein Team, welches in den Top 3 gepickt hat, dürfte im folgenden Jahr maximal an Position vier einen Spieler auswählen. So soll jahrelanges Tanking verhindert werden. Ein Fall wie die Philadelphia 76ers soll damit ausgeschlossen werden.