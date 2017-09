Weiter kein Datum für IT-Comeback

MLB Marlins @ Braves MLB Brewers @ Cubs NCAA Division I FBS Iowa @ Iowa State NCAA Division I FBS Pittsburgh @ Penn State NCAA Division I FBS Auburn @ Clemson MLB Marlins @ Braves MLB Rays @ Red Sox NCAA Division I FBS Oklahoma @ Ohio State NFL RedZone -

Isaiah Thomas wurde auf einer Pressekonferenz von den Cleveland Cavaliers vorgestellt. Dabei sprachen die Cavs über die Hüfte des Point Guards, nannten aber keinen Zeitpunkt für ein mögliches Comeback. IT freut sich dagegen auf die kommenden Aufgaben und das Zusammenspiel mit LeBron James.

"Um fair zu Isaiah zu sein, werden keine Details zu seiner Hüftverletzungen bekannt geben", erklärte Cavs-GM Coby Altman. "Wir werden auch keinen Zeitplan für ein Comeback nennen und nichts überstürzen."

Auch Thomas bestätigte dies. "Wir haben einen Plan gemacht und den werde ich einhalten, damit ich so schnell wie möglich wieder bei 100 Prozent bin und auf den Court zurückkehren kann."

Druck macht sich IT dabei aber keinen. "Das gibt es nicht, wenn es um Basketball geht. Ich habe zu hart gearbeitet, um überhaupt über Druck nachzudenken. Wenn ich wieder fit bin und auf dem Feld stehen kann, wird sich alles andere von selbst ergeben."

Vor allem auf das Zusammenspiel mit LeBron James freute der All Star sich explizit. "Ich bin begeistert, dass ich mit dem besten Spieler in der Welt zusammenspielen kann. Ich war schon in anderen Situationen, wo es schwerer war, weil wir nicht die besten Spieler hatten. Aber nun in dieser Umgebung zu sein, ist fantastisch."

Doch zunächst werden die Cavs auf ihren neuen Spielmacher verzichten müssen. Entsprechend dämpfte Coach Ty Lue die Erwartungen für die Regular Season und richtete stattdessen den Blick schon weiter. "Wir wissen, dass wir schwer zu schlagen sind, wenn wir in die Playoffs kommen und alle gesund sind."