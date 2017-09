Rivers: "Celtics? Bester Rebuild"

MLB Marlins @ Braves MLB Twins @ Royals MLB Marlins @ Braves MLB Brewers @ Cubs NCAA Division I FBS Iowa @ Iowa State NCAA Division I FBS Pittsburgh @ Penn State NCAA Division I FBS Auburn @ Clemson MLB Marlins @ Braves MLB Rays @ Red Sox NCAA Division I FBS Oklahoma @ Ohio State NFL RedZone -

Doc Rivers, Coach der Los Angeles Clippers verließ 2013 die Boston Celtics, weil er nicht an einem Rebuild interessiert war. Nun lobte der Meistertrainer von 2008 ausdrücklich die Arbeit, die in Boston gemacht wurde.

"Ich denke, dass der Turnaround vor vier Jahren mit der Einstellung von Brad Stevens begonnen hat", zeigte sich Rivers im Gespräch mit dem Boston Herald begeistert. "Danny Ainge und [Assistant General Manager] Mike Zarren haben den besten Rebuild im Sport gemacht, den ich seit langer Zeit gesehen habe. Vielleicht sogar jemals."

Rivers verfolgt das Geschehen weiter sehr genau in Boston. Der Clippers-Coach arbeitete fast eine Dekade in New England und gewann mit der Big Three aus Kevin Garnett, Paul Pierce und Ray Allen den letzten Titel für die Celtics.

"Meine Liebe für die Celtics ist unverändert", sagte Rivers, um auch seinen Abgang 2013 zu erklären. "Wenn du irgendwo neun Jahre arbeitest, denkst du nicht darüber nach, ob es richtig oder falsch ist. Zu diesem Zeitpunkt denkst du, es ist richtig. Ich wünsche dem Team weiter nur das Beste. Das wird sich nicht ändern, außer sie spielen gegen mich."

Rivers verließ noch vor dem Blockbuster-Trade mit den Brooklyn Nets, der Pierce und Garnett in den Big Apple brachte, das Team gen Westen zu den Clippers. Mit den Kaliforniern kam der frühere Point Guard der Atlanta Hawks aber nicht über die zweite Playoff-Runde heraus.