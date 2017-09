Dirk: "Vielleicht hänge ich zwei Jahre dran"

MLB Red Sox @ Orioles MLB Mets @ Marlins NFL Lions @ Giants MLB Diamondbacks @ Padres MLB Cubs @ Rays MLB Twins @ Yankees MLB Mets @ Marlins MLB Dodgers @ Phillies MLB Twins @ Tigers NFL Rams @ 49ers MLB Yankees @ Blue Jays MLB Marlins @ Diamondbacks MLB Yankees @ Blue Jays MLB Red Sox @ Reds NFL RedZone -



Wie lange spielt Dirk Nowitzki noch in der NBA? Diese Frage kocht seit einigen Jahren immer wieder hoch. Der Power Forward kann sich weiter vorstellen, noch ein paar Jahre dranzuhängen. Außerdem sprach er über die Vorfreude auf die neue Saison mit den Dallas Mavericks.

"Wenn ich noch einmal 30, 40 Spiele in Folge verpasse, dann soll es offensichtlich nicht sein", erzählte der Deutsche der Dallas Morning News. "Aber wenn ich einigermaßen gesund bleibe, ich mich ordentlich bewege und einige gute Spiele habe, dann hänge ich vielleicht noch zwei Jahre dran. Wir werden sehen, wie es läuft."

Schlecht vorbereitet ist Nowitzki auf seine 20. Saison natürlich nicht. "Es war ein langer Sommer. Ich habe mir den Arsch aufgerissen, um wieder in Form zu kommen. Ich habe Fortschritte gemacht und freue mich auf das Camp sowie die neuen Jungs." Erst kürzlich hatte der Deutsche bereits Loblieder auf Rookie Dennis Smith Jr. angestimmt.

Was seine eigene Saison betrifft, ist Nowitzki eher vorsichtig, auch weil noch nicht klar ist, wie er eingesetzt wird. "Ich habe keine Ahnung", antwortete der Dirkster auf die Frage, wie seine Rolle aussehen wird. "Wir freuen uns, dass Noel mit seiner Athletik auf der Fünf zurück ist. Wir haben jede Menge Bigs mit einem hoffentlich gesunden Josh McRoberts und Jeff Whitey. Auch Salah Mejri will als Shotblocker seine Minuten."

Doch auch Small Ball wird es nach Meinung von Nowitzki in der kommenden Saison zu sehen geben. "Ich denke, dass das Spiel kleiner wird. Harrison Barnes wird viele Minuten auf der Vier spielen."

Nowitzki geht nun bereits in seine 20. Saison in der Liga. Mehr Spielzeiten haben lediglich Robert Parish, Kevin Willis und Kevin Garnett auf dem Buckel, die es auf jeweils 21 Jahre in der NBA brachten.