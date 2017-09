Barkley: Spieler sind "arme Babys"

MLB Yankees @ Blue Jays MLB Marlins @ Diamondbacks NCAA Division I FBS Texas A&M -

Arkansas NCAA Division I FBS Boston College @ Clemson MLB Yankees @ Blue Jays MLB Red Sox @ Reds NCAA Division I FBS Mississippi State @ Georgia NFL RedZone -

Week 3 MLB Yankees @ Blue Jays MLB Red Sox @ Reds NFL Raiders @ Redskins MLB Royals @ Yankees MLB Cubs @ Cardinals NFL Cowboys @ Cardinals MLB Rays @ Yankees MLB Cubs @ Cardinals MLB Blue Jays @ Red Sox MLB Rays @ Yankees MLB Braves @ Marlins NFL Bears @ Packers MLB Blue Jays @ Yankees MLB Reds @ Cubs NCAA Division I FBS USC @ Washington St MLB Blue Jays @ Yankees MLB Reds @ Cubs NFL Saints -

Dolphins NFL RedZone -

Week 4 MLB Astros @ Red Sox MLB Tigers @ Twins NFL Colts @ Seahawks NFL Redskins @ Chiefs

Die NBA hat den Spielplan entzerrt, um Back-to-Back-Spiele zu vermindern. Darüber regte sich nun Charles Barkley auf und attackierte - mal wieder - die heutige Spielergeneration.

"Diese armen Babys heutzutage können also nicht Back-to-Back spielen", wetterte Barkley gegenüber der Dallas Morning News. Damit spielt er auf die Spielplan-Änderungen der NBA an: In diesem Jahr beginnt die Regular Season eine Woche früher, damit die Teams so wenig Spiele wie möglich an zwei aufeinanderfolgenden Tagen absolvieren müssen.

Barkley weiter: "Sie verdienen 30, teilweise 40 Millionen pro Jahr. Aber wir wollen ihnen das Leben natürlich trotzdem einfach machen. Klar, bei diesem Jahresgehalt darf man sie natürlich keinem Stress aussetzen. Sie fliegen in Privatjets und wohnen in 4-Sterne-Hotels."

So etwas habe es zu seiner Zeit natürlich nicht gegeben: "Wir sind auf Linienflügen geflogen und haben nebenbei Back-to-Back gespielt. Ich kenne noch ältere Spieler, die sind mit dem Zug durchs ganze Land gefahren und haben an drei Tagen hintereinander gespielt. Da hat sich keiner beschwert."