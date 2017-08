Russ: Keine Entscheidung über Verlängerung

MLB Cubs @ Phillies MLB Twins @ Blue Jays MLB Padres @ Marlins MLB Orioles @ Red Sox NFL Chiefs @ Seahawks MLB Mariners @ Yankees MLB Twins @ Blue Jays MLB Orioles @ Red Sox MLB Padres @ Marlins NFL Chargers @ Rams NFL Bears @ Titans MLB Twins @ Blue Jays MLB Padres @ Marlins MLB Orioles @ Red Sox MLB Cubs @ Phillies NFL Bengals @ Redskins NFL 49ers @ Vikings MLB Marlins @ Nationals MLB Braves @ Phillies MLB Red Sox @ Blue Jays MLB Pirates @ Cubs MLB Marlins @ Nationals MLB Red Sox @ Blue Jays MLB Pirates @ Cubs MLB White Sox @ Twins MLB Indians @ Yankees MLB Marlins @ Nationals MLB Pirates @ Cubs MLB White Sox @ Twins MLB White Sox @ Twins MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Blue Jays @ Orioles MLB Braves @ Cubs NCAA Division I FBS Akron @ Penn St. MLB Braves @ Cubs

Russell Westbrook liegt ein Angebot von den Oklahoma City Thunder zur Vertragsverlängerung vor. Diese würde dem MVP über fünf Jahre insgesamt 207 Millionen Dollar einbringen. Westbrook wartet jedoch weiter ab und hat noch keine Entscheidung getroffen.

Nach Informationen von Royce Young von ESPN hat Westbrook der Franchise noch keine offizielle Antwort geliefert. Das heißt, er hat weder zugestimmt, noch das Angebot abgelehnt. Der Guard lässt sich also weiter Zeit mit seiner Entscheidung.

Westbrook kann der Verlängerung noch bis zum 16. Oktober zustimmen, hat also noch jede Menge Bedenkzeit. Allerdings kann er diese Frist auch verstreichen lassen, ohne im Sommer beim Gehalt Abstriche machen zu müssen. Die Nummer Null der Thunder kann also die Entwicklungen innerhalb der Franchise in Ruhe beobachten.

Eine vorzeitige Verlängerung könnte auch als Zeichen in Richtung Paul George betrachtet werden, dessen Vertag ebenfalls im Sommer 2018 ausläuft. Auch der erst ertradete PG-13 hat noch keine Hinweise geliefert, dass er seinen Vertrag langfristig in Oklahoma City verlängern möchte.