Fix! Ginobili bleibt weiter ein Spur

MLB Cubs @ Phillies MLB Twins @ Blue Jays MLB Padres @ Marlins MLB Orioles @ Red Sox NFL Chiefs @ Seahawks MLB Mariners @ Yankees MLB Twins @ Blue Jays MLB Orioles @ Red Sox MLB Padres @ Marlins NFL Chargers @ Rams NFL Bears @ Titans MLB Twins @ Blue Jays MLB Padres @ Marlins MLB Orioles @ Red Sox MLB Cubs @ Phillies NFL Bengals @ Redskins NFL 49ers @ Vikings MLB Marlins @ Nationals MLB Braves @ Phillies MLB Red Sox @ Blue Jays MLB Pirates @ Cubs MLB Marlins @ Nationals MLB Red Sox @ Blue Jays MLB Pirates @ Cubs MLB White Sox @ Twins MLB Indians @ Yankees MLB Marlins @ Nationals MLB Pirates @ Cubs MLB White Sox @ Twins MLB White Sox @ Twins MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Blue Jays @ Orioles MLB Braves @ Cubs NCAA Division I FBS Akron @ Penn St. MLB Braves @ Cubs

Manu Ginobili bleibt der Liga erhalten. Der Argentinier verlängerte seinen Vertrag bei den San Antonio Spurs. Die Konditionen des neuen Arbeitspapiers wurden nicht offiziell verkündet.

Laut Informationen von The Vertical soll der inzwischen 40-Jährige für zwei Jahre unterschrieben haben, die ihm rund 2,5 Millionen Dollar pro Jahr einbringen. Damit geht der Argentinier in der kommenden Saison in seine 16. Spielzeit für die Texaner.

Er ist damit erst der achte Spieler, der mindestens 16 Jahre für eine Franchise gespielt hat und schließt sich dem Klub um Tim Duncan, Tony Parker, Kobe Bryant, Dirk Nowitzkim John Stockton, Reggie Miller und John Havlicek an.