LeBron: "Brennende Jerseys sind lächerlich"

MLB Cubs @ Phillies MLB Twins @ Blue Jays MLB Padres @ Marlins MLB Orioles @ Red Sox NFL Chiefs @ Seahawks MLB Mariners @ Yankees MLB Twins @ Blue Jays MLB Orioles @ Red Sox MLB Padres @ Marlins NFL Chargers @ Rams NFL Bears @ Titans MLB Twins @ Blue Jays MLB Padres @ Marlins MLB Orioles @ Red Sox MLB Cubs @ Phillies NFL Bengals @ Redskins NFL 49ers @ Vikings MLB Marlins @ Nationals MLB Braves @ Phillies MLB Red Sox @ Blue Jays MLB Pirates @ Cubs MLB Marlins @ Nationals MLB Red Sox @ Blue Jays MLB Pirates @ Cubs MLB White Sox @ Twins MLB Indians @ Yankees MLB Marlins @ Nationals MLB Pirates @ Cubs MLB White Sox @ Twins MLB White Sox @ Twins MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Blue Jays @ Orioles MLB Braves @ Cubs NCAA Division I FBS Akron @ Penn St. MLB Braves @ Cubs

LeBron James hat in den sozialen Medien über die Reaktionen rund um den Kyrie Irving-Isaiah Thomas-Trade gewettert. Der Star der Cleveland Cavaliers verurteilte dabei viele Fan-Reaktionen, wie das Verbrennen von Jerseys aufs Schärfste.

James veröffentlichte gleich fünf Posts auf Twitter zu diesem Thema. Aufhänger waren brennende Celtics-Jerseys von IT nach dem Trade. "Das Verbrennen von Jerseys wird immer lächerlicher. Der Mann wurde getradet. Was versteht man dabei nicht? Außerdem spielte er einen Tag nach dem Tod seiner Schwester!"

Auch der Wirbel um die Free Agency um Gordon Hayward stieß dem mehrfachen MVP sauer auf. "Gordon Hayward hat sich verdient gemacht und sich für das Beste für seine Familie entschieden. Er hat hart gearbeitet, ist All Star geworden." Auch behauptete LeBron, dass diese Fans die ersten wären, die die Spieler aus der Stadt jagen würden wollen, wenn sie nicht so gut wären.

Der Star der Cavs sieht dahinter eine Doppelmoral. "Wenn wir für uns entscheiden, was das Beste ist, werden als Verräter oder Idioten bezeichnet, wenn aber ein Team solch eine Entscheidung trifft, ist es Business."

Auch LeBron kennt die Problematik brennender Trikots. Nach seinem Wechsel 2010 von Cleveland zu den Miami Heat wurden zahlreiche Videos mit brennenden James-Jerseys veröffentlicht. Auch Besitzer Dan Gilbert befeuerte damals den Hass, in dem er einen Brief schrieb, der kein gutes Haar am ehemaligen Franchise-Spieler der Cavs ließ.