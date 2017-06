Westbrook zum MVP gekürt - Preis für Dirk

Erlebe

deinen Sport

live MLB Di Live Giants -

Rockies MLB Di Live Dodgers -

Angels MLB Mi 01:10 Red Sox -

Twins MLB Do 01:10 Red Sox -

Twins MLB Do 18:10 Indians -

Rangers MLB Fr 02:10 White Sox -

Yankees MLB Sa 01:10 Reds -

Cubs MLB Sa 02:10 White Sox -

Rangers MLB Sa 02:15 Royals -

Twins MLB Sa 04:07 Angels -

Mariners MLB Sa 20:10 White Sox -

Rangers MLB Sa 22:10 Brewers -

Marlins MLB So 04:07 Angels -

Mariners MLB So 19:10 Reds -

Cubs MLB So 20:10 Astros -

Yankees MLB So 20:10 White Sox -

Rangers MLB So 20:10 Brewers -

Marlins MLB Di 00:05 Nationals -

Mets MLB Di 01:05 Yankees -

Blue Jays MLB Di 01:15 Cardinals -

Marlins MLB Di 02:10 Twins -

Angels MLB Di 19:05 Yankees -

Blue Jays MLB Di 20:15 Cardinals -

Marlins MLB Di 20:20 Cubs -

Bay Rays MLB Mi 19:05 Yankees -

Blue Jays MLB Do 01:35 Braves -

Astros MLB Do 02:15 Cardinals -

Marlins MLB Do 04:10 Mariners -

Royals MLB Do 19:45 Cardinals -

Marlins MLB Fr 01:05 Nationals -

Braves MLB Fr 01:07 Blue Jays -

Astros MLB Fr 02:10 Twins -

Orioles MLB Sa 01:07 Blue Jays -

Astros MLB Sa 04:10 Mariners -

Athletics MLB Sa 04:15 Giants -

Marlins MLB Sa 19:05 Yankees -

Brewers MLB So 01:15 Cubs -

Pirates MLB So 19:05 Yankees -

Brewers MLB So 19:07 Blue Jays -

Astros MLB So 21:05 Rangers -

Angels

Die ersten NBA-Awards der Geschichte wurden vergeben. Russell Westbrook wurde dabei zum MVP gewählt. Der Guard der Oklahoma City Thunder gewann auch noch zwei weitere Awards. Ebenfalls ausgezeichnet wurde Dirk Nowitzki, der von den Spielern zum besten Mitspieler gekürt wurde.

Die Liga feierte sich erstmals selbst in Form einer großen Award Show und das Who-is-who der NBA war auch vor Ort. Den größten Award sahnte Russell Westbrook von den Oklahoma City Thunder ab, der als MVP ausgezeichnet wurde. Des Weiteren gewann der Thunder-Guard in den Kategorien #BestStyle und #GameWinnerOfTheYear.

"Jeder in Oklahoma City hat mir geholfen, um jeden Abend mein Bestes zu geben", erklärte Westbrook, der während seiner Rede seine Mitspieler auf die Bühne holte. Unter Tränen danke er seiner kompletten Familie. "Ich kann nicht jeden erwähnen, aber ich bedanke mich bei jedem, der mir geholfen hat, dies möglich zu machen."

Den ersten Preis des Abends gab es für Malcom Brogdon von den Milwaukee Bucks, der als erster Zweitrundenpick seit der modernen Draft-Ära die Auszeichnung abstauben konnte. Die Rookies der Philadelphia 76ers, Joel Embiid und Dario Saric, schauten in die Röhre.

Giannis Antetokounmpo wurde wie erwartet als Most Improved Player geehrt. Der Grieche der Milwaukee Bucks erhielt die Trophäe von Dirk Nowitzki und Model Hailey Baldwin.

Nowitzki war dabei nicht nur als Laudator im Einsatz, sondern begab selbst noch einen Award. Der Deutsche wurde mit der Twyman-Stokes Trophäe als bester Mitspieler des Jahres ausgezeichnet. Er setzte sich gegen Tyson Chandler (Phoenix Suns) und Udonis Haslem (Miami Heat) durch. Hier geht's zur ausführlichen News.

Golden State dominiert Fanabstimmungen

Derweil hatten auch die Houston Rockets Grund zur Freude. Auch wenn James Harden im MVP-Rennen das Nachsehen hatte, stauben Eric Gordon (Sixth Man of the Year) und Mike D'Antoni (Coach of the Year) Trophäen ab. D'Antoni sorgte dabei für einige Lacher, als er sich in seine Dankesrede an die Medien wandte: "Ich hätte niemals gedacht, dass ich in New York sein werde und den Schreibern danke, die für mich als Coach of the Year gestimmt haben."

Auch die Golden State Warriors erhielten diverse Auszeichnungen. General Manager Bob Myers wurde zum Executive of the Year gewählt. Draymond Green wurde nach zwei zweiten Plätzen in der Vergangenheit Defensive Player of the Year. Zu bekamen er und Stephen Curry gewannen zusammen den Preis für #AssistOfTheYear.

Das 60-Punkte-Spiel von Klay Thompson gegen die Indiana Pacers wurde zur #PerformanceOfTheYear gewählt, der Dreier von Kevin Durant in Spiel 3 der Finals gegen die Cleveland Cavaliers gewann #PlayoffMomentOfTheYear.

Bewegend wurde am Ende, als der erste Sager Strong Award (benannt nach dem verstorbenen Kult-Reporter Craig Sager) an Monty Williams vergeben wurde. Der ehemalige Trainer der New Orleans Pelicans hatte seine Frau bei einem Verkehrsunfall verloren und hielt eine bewegende Rede, bekleidet in einem bunten Jarkett, wie Sager es immer trug, über das Leben, Vergänglichkeit und den Glauben.

Die Gewinner in der Übersicht