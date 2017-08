LeBron, KD und Melo zocken in New York

MLB Giants @ Marlins MLB Orioles @ Mariners MLB Rays @ Blue Jays MLB Reds @ Cubs MLB Indians @ Twins MLB Diamondbacks @ Astros MLB Reds @ Cubs MLB Braves @ Rockies NFL Buccaneers @ Jaguars MLB Blue Jays @ Cubs MLB Mariners @ Rays MLB Yankees @ Red Sox MLB Diamondbacks @ Twins MLB Blue Jays @ Cubs MLB Dodgers @ Tigers MLB Mariners @ Rays MLB Diamondbacks @ Twins MLB Twins @ White Sox MLB Athletics @ Orioles MLB Red Sox @ Indians MLB Diamondbacks @ Mets MLB Mariners @ Braves NFL Giants @ Browns MLB Marlins @ Phillies MLB Dodgers @ Pirates MLB Blue Jays @ Rays MLB Twins @ White Sox MLB Marlins @ Phillies MLB Cubs @ Reds MLB Marlins @ Phillies MLB Blue Jays @ Rays MLB Yankees @ Tigers MLB Red Sox @ Indians MLB Cubs at Reds MLB Mariners at Yankees MLB Cubs at Phillies MLB Twins @ Blue Jays MLB Padres at Marlins MLB Orioles @ Red Sox MLB Padres at Marlins NFL Chargers @ Rams NFL Bears @ Titans NFL Bengals @ Redskins MLB Indians @ Yankees MLB Marlins @ Nationals MLB Indians @ Yankees MLB Marlins @ Nationals

Bei einem Pick-Up-Game in New York kam am Dienstag eine illustre Runde zusammen. Unter anderem waren LeBron James, Kevin Durant und Carmelo Anthony mit von der Partie.

Wie ESPN berichtet, flog James für die Partie mit einem Privatjet aus Akron, Ohio ein. Nach dem rund zweistündigen Spiel flog er dann direkt wieder zurück, da er in Ohio mit seiner LeBron James Family Foundation ein Charity-Event veranstaltete. Auch Durant reiste kurzfristig aus seiner Heimat Washington an.

Das Spiel fand bei Life Time Athletic statt, wo Anthony den Großteil seiner Offseason-Workouts abhält. Der Knicks-Star veröffentlichte bei Instagram insgesamt vier Videos des Spiels. Neben den drei Superstars waren unter anderem auch Enes Kanter und J.R. Smith vor Ort.

James hatte vor kurzem bereits bei Twitter angekündigt, dass er auch an Pickup-Games in Los Angeles und Seattle teilnehmen möchte.