Sixers: Brand wird GM des Farmteams

MLB Marlins @ Nationals MLB Red Sox @ Blue Jays MLB Pirates @ Cubs MLB White Sox @ Twins MLB Indians @ Yankees MLB Marlins @ Nationals MLB Pirates @ Cubs MLB White Sox @ Twins MLB White Sox @ Twins MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Blue Jays @ Orioles MLB Braves @ Cubs MLB Red Sox @ Yankees MLB Phillies @ Marlins NCAA Division I FBS Kent State @ Clemson NCAA Division I FBS Akron @ Penn State MLB Red Sox @ Yankees MLB Braves @ Cubs MLB Dodgers @ Padres NCAA Division I FBS Florida State @ Alabama MLB Rays @ White Sox MLB Yankees@Orioles MLB Cubs @ Pirates MLB Nationals @ Marlins NCAA Division I FBS Tennessee @ Georgia Tech MLB Diamondbacks @ Dodgers MLB Cubs @ Pirates MLB Diamondbacks @ Dodgers MLB Astros @ Mariners MLB Yankees@Orioles MLB Nationals @ Marlins MLB Astros @ Mariners MLB Marlins@Braves MLB Indians @ White Sox MLB Twins @ Royals MLB Brewers @ Cubs MLB Tigers @ Blue Jays MLB Marlins@Braves MLB Yankees @ Rangers MLB Tigers @ Blue Jays MLB Marlins@Braves MLB Rays @ Red Sox NFL Buccaneers @ Dolphins NFL Steelers @ Browns MLB Tigers @ Blue Jays MLB Marlins@Braves MLB Brewers @ Cubs MLB Yankees @ Rangers

Elton Brand kurbelt nach dem Ende seiner Spielerkarriere seine Laufbahn als Manager an. Die Philadelphia 76ers präsentierten Brand als GM für das Farmteam.

Das wurde am Montag in einer Pressemitteilung bekannt gegeben. Demnach wird Brand ab sofort als General Manager der Delaware 87ers in der G League fungieren. Die 87ers gehören zu den 76ers.

"Wir sind davon begeistert, dass Elton den Job als GM der 87ers annimmt. Diese Herausforderung wird für ihn der nächste Schritt auf der Karriereleiter sein", wird Sixers-Präsident Jerry Colangelo zitiert.

Brand hatte seine Spielerkarriere im Oktober vergangenen Jahres beendet. Anschließend war er bei den Sixers als Berater aktiv, wobei er seinen Schwerpunkt auf die Spieler-Entwicklung setzte.

Der inzwischen 38-Jährige hatte während seiner Spielerkarriere immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Er verbrachte insgesamt 5 Saisons in Philly. Im gesamten Zeitraum seiner Karriere hatte Brand 15,9 Punkte und 8,5 Rebounds aufgelegt.