Kein Grund, um (nur) zu jammern

Ligue 2 Orleans -

Lens MLB Marlins @ Nationals MLB Braves @ Phillies MLB Red Sox @ Blue Jays MLB Pirates @ Cubs DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

29. August DAZN ONLY Golf Channel The Golf Fix Weekly -

29. August MLB Marlins @ Nationals MLB Red Sox @ Blue Jays MLB Pirates @ Cubs MLB White Sox @ Twins DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

30. August MLB Indians @ Yankees MLB Marlins @ Nationals MLB Pirates @ Cubs MLB White Sox @ Twins National Rugby League Cowboys -

Broncos DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

31. August MLB White Sox @ Twins Champions Hockey League Adler Mannheim -

Trinec WC Qualification Europe Ungarn -

Lettland WC Qualification Europe Portugal -

Färöer-Inseln WC Qualification Europe Schweiz -

Andorra WC Qualification Europe Bulgarien -

Schweden WC Qualification Europe Frankreich -

Niederlande WC Qualification Europe Luxemburg -

Weißrussland WC Qualification Europe Zypern -

Bosnien und Herzegowina WC Qualification Europe Griechenland -

Estland WC Qualification Europe Belgien -

Gibraltar MLB Dodgers @ Diamondbacks WC Qualification South America Venezuela -

Kolumbien WC Qualification South America Chile -

Paraguay WC Qualification South America Uruguay -

Argentinien MLB Blue Jays @ Orioles WC Qualification South America Brasilien -

Ecuador WC Qualification South America Peru -

Bolivien DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

01. September PGA Championship Dell Technologies Championship: Tag 1 WC Qualification Europe Kasachstan -

Montenegro Champions Hockey League Bystrica -

Wolfsburg Champions Hockey League Krakau -

Red Bull München MLB Braves @ Cubs WC Qualification Europe Dänemark -

Polen WC Qualification Europe Rumänien -

Armenien WC Qualification Europe Litauen -

Schottland WC Qualification Europe Malta -

England WC Qualification Europe Tschechien -

Deutschland WC Qualification Europe Norwegen -

Aserbaidschan WC Qualification Europe San Marino -

Nordirland MLB Red Sox @ Yankees MLB Phillies @ Marlins National Rugby League Roosters -

Titans National Rugby League Sea Eagles -

Panthers National Rugby League Storm -

Raiders DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

02. September PGA Championship Dell Technologies Championship: Tag 2 Premiership Saracens -

Northampton Premiership Wasps -

Sale NCAA Division I FBS Kent State @ Clemson NCAA Division I FBS Akron @ Penn State WC Qualification Europe Albanien -

Liechtenstein WC Qualification Europe Georgien -

Irland WC Qualification Europe Serbien -

Moldawien Pro14 Scarlets -

Southern Kings MLB Red Sox @ Yankees MLB Braves @ Cubs Pro14 Connacht -

Glasgow WC Qualification Europe Isreal -

Mazedonien WC Qualification Europe Spanien -

Italien WC Qualification Europe Wales -

Österreich Serie A Gremio -

Recife MLB Dodgers @ Padres NCAA Division I FBS Alabama @ Florida St. National Rugby League Dragons -

Bulldogs National Rugby League Tigers -

Warriors DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

03. September Premiership Leicester -

Bath Serie B Empoli -

Bari WC Qualification Europe Färöer Inseln -

Andorra WC Qualification Europe Weißrussland -

Schweden WC Qualification Europe Estland -

Zypern MLB Rays @ White Sox WC Qualification Europe Ungarn -

Portugal WC Qualification Europe Lettland -

Schweiz WC Qualification Europe Frankreich -

Luxemburg WC Qualification Europe Griechenland -

Belgien WC Qualification Europe Gibraltar -

Bosnien-Herzegowina DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

04. September WC Qualification Europe Armenien -

Dänemark WC Qualification Europe Aserbaidschan -

San Marino MLB Yankees@Orioles WC Qualification Europe Montenegro -

Rumänien WC Qualification Europe England -

Slowakei WC Qualification Europe Schottland -

Malta WC Qualification Europe Slowenien -

Litauen WC Qualification Europe Deutschland -

Norwegen WC Qualification Europe Nordirland -

Tschechien MLB Cubs @ Pirates MLB Nationals @ Marlins NCAA Division I FBS Georgia Tech @ Tennessee MLB Diamondbacks @ Dodgers DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

05. September WC Qualification Europe Mazedonien -

Albanien WC Qualification Europe Italien -

Israel WC Qualification Europe Liechtenstein -

Spanien WC Qualification Europe Island -

Ukraine WC Qualification Europe Türkei -

Kroatien WC Qualification Europe Kosovo -

Finnland WC Qualification Europe Österreich -

Georgien WC Qualification Europe Moldawien -

Wales WC Qualification Europe Irland -

Serbien WC Qualification South America Bolivien -

Chile WC Qualification South America Kolumbien -

Brasilien WC Qualification South America Ecuador -

Peru MLB Cubs @ Pirates WC Qualification South America Argentina -

Venezuela WC Qualification South America Paraguay -

Uruguay MLB Diamondbacks @ Dodgers MLB Astros @ Mariners DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

06. September MLB Yankees@Orioles MLB Nationals @ Marlins MLB Astros @ Mariners DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

07. September MLB Marlins@Braves MLB Indians @ White Sox MLB Twins @ Royals CSL Evergrande -

Changchun MLB Brewers @ Cubs First Division A Anderlecht -

Lokeren Pro14 Leinster -

Cardiff Premiership Sale -

Newcastle Premiership Hamilton -

Celtic Championship Derby -

Hull Primera División Leganes -

Getafe MLB Tigers @ Blue Jays MLB Marlins@Braves MLB Yankees @ Rangers J1 League Kofu -

Shimizu J1 League Urawa -

Kashiwa J1 League Gosaka -

Kobe Primera División Real Madrid -

Levante CSL Shandong -

Jiangsu Premiership Bath -

Saracens Primera División Valencia -

Atletico Madrid Primera División Sevilla -

Eibar Primera División Barcelona -

Espanyol MLB Tigers @ Blue Jays MLB Marlins@Braves MLB Rays @ Red Sox World Championship Boxing Srisaket Sor Rungvisai -

Roman Gonzalez MLB Tigers @ Blue Jays MLB Marlins@Braves MLB Brewers @ Cubs MLB Yankees @ Rangers

Trotz aller Absagen und Ausfälle reist das DBB-Team mit einer schlagkräftigen Truppe nach Tel Aviv zur EuroBasket 2017. Wie weit kann Dennis Schröder die deutsche Mannschaft tragen? SPOX analysiert den Kader - und gibt eine Prognose ab.

Der Backcourt des DBB-Teams: Dennis Schröder, Maodo Lo, Karsten Tadda und Co.

Man muss nicht groß überlegen, um zu folgendem Schluss zu kommen: Dennis Schröder ist mehr noch als 2015 endgültig der Boss der deutschen Nationalmannschaft und der Spieler, von dem die Chancen am allermeisten abhängen. Natürlich auch deshalb, weil nach Dirk Nowitzkis Abschied umso mehr der Hawks-Guard im Fokus der Berichterstattung stehen wird.

Die starken Leistungen, die er vor zwei Jahren mit 21 in Berlin zeigte, bestätigte er unlängst in den NBA-Playoffs mit noch besseren Zahlen (24,7 Punkte, 7,7 Assists) - gegen keinen geringeren als John Wall. In Gruppe B, womöglich sogar im ganzen Teilnehmerfeld der EuroBasket, ist Schröder der vielleicht gefährlichste Spieler überhaupt auf der Eins.

Wichtiger als seine eigenen Punkte, die Schröder ohnehin machen wird, sind indes die Vorlagen - er wird den Ball primär in der Hand halten und muss daher auch verstärkt dafür sorgen, dass Daniel Theis, Johannes Voigtmann, Lucca Staiger und Co. gefüttert werden.

Das Einbeziehen der Mitspieler war vor zwei Jahren, gerade in den Schlussphasen, das einzige, was man bei Schröders Spiel wirklich bemängeln konnte, allerdings sind die Voraussetzungen in diesem Jahr besser - nicht zuletzt deshalb, weil die Truppe diesmal etwas tiefer besetzt ist und weil auch Schröder natürlich gereift ist. Er verstehe das internationale Spiel heute viel besser, sagte er im Gespräch mit BIG.

Dieser DBB-Kader soll es in Tel Aviv richten © getty 1/12 GUARDS: Dennis Schröder (24 Länderspiele, 16,7 Punkte) © getty 2/12 Maodo Lo (40 Länderspiele, 6,2 Punkte) © getty 3/12 Karsten Tadda (67 Länderspiele, 3,13 Punkte) © getty 4/12 Ismet Akpinar (7 Länderspiele, 4,6 Punkte) © getty 5/12 Lucca Staiger (107 Länderspiele, 6,1 Punkte) © getty 6/12 FORWARDS: Daniel Theis (24 Länderspiele, 10,4 Punkte) © getty 7/12 Danilo Barthel (21 Länderspiele, 9,4 Punkte) © getty 8/12 Isaiah Hartenstein (7 Länderspiele, 4,7 Punkte) © getty 9/12 Patrick Heckmann (7 Länderspiele, 4,7 Punkte) © getty 10/12 Robin Benzing (120 Länderspiele, 9,4 Punkte) © getty 11/12 Johannes Voigtmann (42 Länderspiele, 6,0 Punkte) © getty 12/12 Johannes Thiemann (13 Länderspiele, 4,5 Punkte)

Sein Backup, häufig aber wohl auch sein Nebenmann, wird in erster Linie Maodo Lo sein. Der Bamberger ist ebenso wie Schröder pfeilschnell, hat einen guten Distanzwurf und kann sowohl mit Ball als auch abseits davon Gefahr ausstrahlen. Wenn Schröder mal pausiert, kann Lo auch den Ballvortrag übernehmen, ohne dass das Spiel großartig langsamer wird.

Je nachdem, wie der Gegner im Backcourt aufgestellt ist, dürfte aber auch Karsten Tadda gelegentlich neben Schröder starten, um defensive Spezialaufgaben zu übernehmen. Selbiges wird auch auf Ismet Akpinar zukommen, dem Überraschungs-Nominierten von ratiopharm ulm.

Komplettiert wird die Backcourt-Rotation durch Edelschütze Lucca Staiger (letzte Saison wettbewerbsübergreifend über 50 Prozent 3FG für Bamberg), der von der Bank kommend locker mal ein Viertel entscheiden kann, wenn er heiß läuft.

Seite 1: Der Backcourt des DBB

Seite 2: Die Forwards des DBB

Seite 3: Die Center des DBB und das Fazit