McLemore geht zu den Grizzlies

Ben McLemore hat sich mit den Memphis Grizzlies auf einen Zweijahresvertrag geeinigt und verlässt nach vier Jahren die Sacramento Kings. Dies berichtet ESPN.

McLemore war zum Unrestricted Free Agent geworden, nachdem die Kings sich geweigert hatten, ihm ein Qualifying Offer zu unterbreiten. Der 24-Jährige hatte in der Folge Gespräche unter anderem mit den Los Angeles Lakers geführt, sich nun aber für die Grizzlies entschieden.

In Memphis wird er in den nächsten beiden Jahren kombiniert 10,7 Millionen Dollar verdienen, heißt es in dem Bericht. Dort hofft man, dass er seinen Distanzwurf (letzte Saison: 38,2 Prozent 3FG) weiter verbessern kann.

Die Ankunft von McLemore könnte andeuten, dass die Veteranen Tony Allen und vor allem Vince Carter die Grizzlies verlassen könnten. Beide sind Unrestricted Free Agents. Carter wird unter anderem Interesse von den Warriors nachgesagt. Am Montag will sich der frühere Dunk-Champion zudem mit den Kings treffen.