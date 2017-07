Medien: LeBron trainiert mit Bledsoe

MLB Do 18:05 Nationals -

Die Gerüchte über einen Trade von Kyrie Irving zu den Phoenix Suns haben neues Futter bekommen. Eric Bledsoe, der vermutlich in einen Deal involviert wäre, hielt laut Chris Haynes von ESPN ein Workout mit James und dem Neuzugang der Cavaliers, Derrick Rose, ab.

Demnach sollen die drei, die allesamt Klienten der Agentur Klutch Sports sind, gemeinsam in Las Vegas traniert haben. Angesprochen auf die Trade-Gerüchte sagte Bledsoe vor wenigen Tagen gegen dem Arizona Republic: "Ich liebe alles in Phoenix. Aber unabhängig davon will ich auch gewinnen."

Bledsoe kam in der vergangenen Saison mit Phoenix auf 21,1 Punkte, 4,8 Rebounds und 6,3 Assists. Die Suns landeten in der Western Confrence auf dem letzten Rang.

Wie ESPN-Reporterin Ramona Shelburne berichtet hatte, haben die Suns ihrem Rookie und No. 4 Pick Josh Jackson versichert, dass er nicht getradet wird. An ihm könnte Cleveland bei einem möglichen Dela aber besonder interessiert sein.