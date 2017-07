Silver: "Expansion nur Frage der Zeit"

MLB Mi Live Yankees -

Reds MLB Mi Live Mariners -

Red Sox MLB Do 01:05 Phillies -

Astros MLB Do 02:10 White Sox -

Cubs MLB Do 18:05 Nationals -

Brewers MLB Fr 01:10 Marlins -

Reds MLB Fr 01:15 Cardinals -

Diamondbacks MLB Fr 03:10 Padres -

Mets MLB Sa 01:10 Marlins -

Reds MLB Sa 01:10 Tigers -

Astros MLB Sa 04:10 Mariners -

Mets MLB Sa 04:10 Dodgers -

Giants MLB Sa 19:05 Yankees -

Rays MLB Sa 22:05 Dodgers -

Giants MLB Sa 22:10 Mariners -

Mets MLB So 00:10 Tigers -

Astros MLB So 19:05 Yankees -

Rays MLB So 19:10 Tigers -

Astros MLB So 20:10 Brewers -

Cubs MLB So 21:05 Rangers -

Orioles MLB Di 01:10 Marlins -

Nationals MLB Di 01:10 Red Sox -

Indians MLB Di 02:10 Astros -

Rays MLB Mi 01:05 Tigers @ Yankees MLB Mi 01:10 Nationals @ Marlins MLB Mi 01:35 Dodgers @ Braves MLB Mi 02:05 Diamondbacks @ Cubs MLB Mi 19:05 Tigers @ Yankees MLB Do 01:10 Nationals @ Marlins MLB Do 20:20 Diamondbacks @ Cubs MLB Fr 01:10 Yankees @ Indians MLB Fr 01:35 Dodgers @ Braves NFL Fr 02:00 Cowboys @ Cardinals MLB Fr 02:15 Mariners @ Royals MLB Fr 20:20 Nationals @ Cubs MLB Sa 01:10 Yankees @ Indians MLB Sa 01:10 Dodgers @ Mets MLB Sa 02:10 Rangers @ Twins MLB Sa 20:20 Nationals @ Cubs MLB Sa 22:05 Dodgers @ Mets MLB So 01:10 Marlins @ Braves MLB So 01:10 Rangers @ Twins MLB So 19:10 Yankees @ Indians MLB So 20:10 Rangers @ Twins MLB Mo 02:00 Dodgers @ Mets MLB Di 01:05 Tigers @ Pirates MLB Di 02:10 Brewers @ Twins MLB Di 02:15 Cardinals @ Royals MLB Di 04:07 Angels @ Orioles MLB Mi 01:05 Marlins @ Nationals MLB Mi 01:07 Yankees @ Blue Jays

30 Teams spielen im Moment in der Liga. Geht es nach Commissioner Adam Silver soll dies nicht mehr lange so bleiben. Speziell Seattle bleibt weiter ein potentieller Standort für eine weitere Franchise.

Dies bestätigte Silver in einem Interview für den Player's Tribune mit dem Guard der Portland Trail Blazers, C.J. McCollum. "Ich denke, es ist nur eine Frage der Zeit, wenn wir ernsthaft für eine Vergrößerung der Liga sprechen werden."

Gleichzeitig wischte Silver auch den Vorwurf vom Tisch, dass die Liga durch die Dominanz von Golden State einseitig geworden ist. "Wir haben die 450 besten Spieler der Welt in der Liga und sind nur in der Lage ein gutes Team zu bilden? Das kann ich nicht glauben." Dabei glaubt Silver an das Gleichgewicht der Liga: "Ich denke, die Dinge werden sich von alleine wieder einpendeln."

Des Weiteren bleibt auch eine Expansion ein großes Thema. "Ich möchte hier keinen genauen Zeitplan nennen, aber es ist unvermeidlich, dass wir bald mehr Teams haben. Das war schon immer so." Zu den Kandidaten für ein Team soll auch Seattle gehören, die seit dem Umzug der SuperSonics nach Oklahoma City ohne Franchise dastehen. Weitere Angaben zu möglichen Standorten machte der Commissioner aber nicht.