Medien: Celtics verpflichten Larkin

Die Boston Celtics basteln weiter an ihrem Kader und haben sich Medienberichten zufolge mit Shane Larkin auf der Point-Guard-Position verstärkt.

Das berichtet ESPN. Larkin spielte zuletzt in der spanischen ACB für Saski Baskonia, wo er 13,8 Punkte und 5,4 Assists auflegte.

Seine letzte NBA-Station waren die Brooklyn Nets. In der Saison 2015/16 gelangen ihm dort 7,3 Punkte und 4,4 Assists in 22,4 Minuten. Der 24-Jährige wurde 2013 an 18. Stelle gedraftet. Angeblich hatte er eine 6,3 Millionen schwere Option in Spanien abgelehnt, um sich einen Platz im Celtics-Roster zu erkämpfen.

Die Celtics haben in diesem Sommer schon neun Spieler unter Vertrag genommen, die in der vergangenen Saison noch nicht in Boston waren. Darunter sind auch der Star-Free-Agent Gordon Hayward und der deutsche Center Daniel Theis. Das Team stand in der abgelaufenen Saison in den Conference Finals und will nun den nächsten Schritt machen.