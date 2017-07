148 Millionen! Neuer Vertrag für Wiggins?

MLB Fr 20:20 Cubs -

Cardinals MLB Sa 01:05 Orioles -

Astros MLB Sa 01:10 Reds -

Marlins MLB Sa 04:10 Dodgers -

Braves MLB Sa 22:05 Cubs -

Cardinals MLB So 01:10 Reds -

Marlins MLB So 19:10 Rays -

Rangers MLB So 19:10 Reds -

Marlins MLB So 19:35 Orioles -

Astros MLB Mo 20:20 Cubs -

White Sox MLB Di 01:05 Philies -

Astros MLB Di 03:40 Diamondbacks -

Braves MLB Di 04:10 Dodgers -

Twins MLB Di 20:20 Cubs -

White Sox MLB Mi 01:05 Phillies -

Astros MLB Mi 04:10 Mariners -

Red Sox MLB Mi 04:10 Dodgers -

Twins MLB Mi 19:05 Yankees -

Reds MLB Mi 21:40 Mariners -

Red Sox MLB Do 01:05 Phillies -

Astros MLB Do 02:10 White Sox -

Cubs MLB Do 18:05 Nationals -

Brewers MLB Fr 01:10 Marlins -

Reds MLB Fr 01:15 Cardinals -

Diamondbacks MLB Fr 03:10 Padres -

Mets MLB Sa 01:10 Marlins -

Reds MLB Sa 01:10 Tigers -

Astros MLB Sa 04:10 Dodgers -

Giants MLB Sa 22:10 Mariners -

Mets MLB So 00:10 Tigers -

Astros MLB So 19:05 Yankees -

Rays MLB So 19:10 Tigers -

Astros MLB So 20:10 Brewers -

Cubs MLB So 21:05 Rangers -

Orioles MLB Di 01:10 Marlins -

Nationals MLB Di 01:10 Red Sox -

Indians MLB Mi 01:05 Tigers -

Yankees MLB Mi 01:10 Nationals -

Marlins MLB Mi 01:35 Dodgers at Braves MLB Mi 02:05 Cubs -

Diamondbacks MLB Mi 19:05 Yankees -

Tigers MLB Do 01:10 Marlins -

Nationals MLB Do 20:20 Diamondbacks at Cubs MLB Fr 01:10 Yankees at Indians MLB Fr 01:35 Dodgers at Braves NFL Fr 02:00 Cowboys at Cardinals

Die Minnesota Timberwolves waren eines der aktivsten Teams des Sommers. Die Zukunftsplanungen sind aber wohl noch nicht abgeschlossen: Die Franchise handelt derzeit eine Vertragsverlängerung mit Andrew Wiggins aus.

Das berichtet unter anderem ESPN. Wiggins steckt derzeit noch in seinem Rookie-Vertrag, dieser kann jedoch in der laufenden Offseason um bis zu fünf Jahre verlängert werden. Genau dies ist offenbar das Ziel der Franchise, die dafür 148 Millionen Dollar locker machen will. Ab der Saison 2018/19 - ab der der neue Vertrag in Kraft treten würde - könnte Wiggins bis zu 30 Millionen Dollar jährlich verdienen.

Head Coach Tom Thibodeau bestätigte die Gespräche: "Wir arbeiten derzeit daran." Thibs geht in seine zweite Saison als Wolves-Coach. Unter ihm spielte Wiggins zuletzt seine beste Saison der Karriere mit 23,6 Punkten und 45,2 Prozent aus dem Feld. Zusammen mit Karl-Anthony Towns bildet der 23-Jährige das vielleicht vielversprechendste Talent-Duo der ganzen Liga.

Die Wolves wollen in der kommenden Saison die Playoffs angreifen und verpflichteten zu diesem Zweck Jimmy Butler per Trade. Auch Jamal Crawford, Taj Gibson und Jeff Teague wurden geholt, während Ricky Rubio abgegeben wurde.