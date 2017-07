Medien: Griffin bleibt bei den Clippers

Erlebe

deinen Sport

live MLB Sa 20:10 White Sox -

Rangers MLB Sa 22:10 Reds -

Cubs MLB Sa 22:10 Brewers -

Marlins MLB So 04:07 Angels -

Mariners MLB So 19:10 Reds -

Cubs MLB So 20:10 Astros -

Yankees MLB So 20:10 White Sox -

Rangers MLB So 20:10 Brewers -

Marlins MLB Di 00:05 Nationals -

Mets MLB Di 01:05 Yankees -

Blue Jays MLB Di 01:15 Cardinals -

Marlins MLB Di 02:10 Twins -

Angels MLB Di 19:05 Yankees -

Blue Jays MLB Di 20:15 Cardinals -

Marlins MLB Di 20:20 Cubs -

Bay Rays MLB Mi 19:05 Yankees -

Blue Jays MLB Do 01:35 Braves -

Astros MLB Do 02:15 Cardinals -

Marlins MLB Do 04:10 Mariners -

Royals MLB Do 19:45 Cardinals -

Marlins MLB Fr 01:05 Nationals -

Braves MLB Fr 01:07 Blue Jays -

Astros MLB Fr 02:10 Twins -

Orioles MLB Sa 01:07 Blue Jays -

Astros MLB Sa 04:10 Mariners -

Athletics MLB Sa 04:15 Giants -

Marlins MLB Sa 19:05 Yankees -

Brewers MLB So 01:15 Cubs -

Pirates MLB So 19:05 Yankees -

Brewers MLB So 19:07 Blue Jays -

Astros MLB So 21:05 Rangers -

Angels MLB Mi 02:00 All-Star Game: National League -

American League MLB Sa 01:05 Oioles -

Cubs

Die Los Angeles Clippers haben sich am ersten Tag des Free Agent Moratoriums offenbar mit All-Star Blake Griffin über einen neuen Vertrag geeinigt, der fünf Jahre laufen soll.

Das berichtet unter anderem ESPN. Demnach wird Griffin, der zuvor aus seinem letzten Vertragsjahr ausgestiegen war, einen Fünf-Jahresvertrag bei den Clippers unterschreiben und in diesem Zeitraum 173 Millionen Dollar verdienen.

Damit haben es die Clippers vermieden, nach dem Trade von Chris Paul einen weiteren Star zu verlieren. Trotzdem befindet sich die Franchise im Umbruch - der nun aber um Griffin herum erfolgen dürfte.

Der No.1-Pick von 2009 legte in der abgelaufenen Saison 21,6 Punkte und 8,1 Rebounds auf. In den Playoffs schieden die Clippers in der ersten Runde gegen die Utah Jazz aus - auch, weil Griffin sich am Zeh verletzt hatte. Davon hat er sich übrigens immer noch nicht voll erholt.