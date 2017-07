Knicks suchen Gespräch mit Griffin

Erlebe

Die New York Knicks suchen das Gespräch mit dem ehemaligen General Manager der Cleveland Cavaliers, David Griffin. Das berichten ESPNs Adrian Wojnarowski und Ramona Shelburne.

Von internen Liga-Quellen hat das Duo erfahren, dass bereits in der nächsten Woche ein Treffen zwischen Griffin und Knicks-Besitzer James Dolan geplant ist. Am Freitag habe er bereits mit Interims-GM Steve Mills in New York zu Abend gegessen. Im Big Apple will man Griffin laut ESPNs Quellen als GM anstellen, während Steve Mills zum Präsidenten der Franchise aufsteigt.

Mills einziger großer Move in der Offseason, ein 71 Millionen US-Dollar schwerer Vertrag für Tim Hardaway Jr., sorgte in der Organisation für Aufregung. Deshalb solle in diesem Szenario auch General Manager Griffin den Hauptteil der laufenden Basketball-Geschäfte übernehmen.

Griffins Aufgabe bei den Knicks wäre keine einfache: Er soll die Traditionsfranchise wieder in die Erfolgsspur bringen. Er war es auch, der das 2016er Championshipteam der Cleveland Cavaliers zusammenstellte. Seit 2014 leitete er die Geschicke der bis dahin glücklosen Franchise aus Cleveland, nachdem er zuvor bereits als Assistant Manager angestellt war.

New York Knicks: Der Umbruch muss kommen

Seine Sporen verdiente Griffin sich jedoch bei den Phoenix Suns, wo er sich über einen Zeitraum von 17 Jahren vom Praktikanten bis in den Vorstand hocharbeitete. Dieser langen Erfahrung verdankt Griffin auch seine überaus guten Kontakte innerhalb der Liga und zu vielen Talent-Scouts - laut ESPN ein Mitgrund für das Interesse der Knicks.

In New York soll der Fokus auf der Zukunft liegen und die heißt Kristaps Porzingis. Gleichzeitig soll Carmelo Anthony für jüngere Talente und Picks zum Trade bereit stehen.

All das will das ESPN-Duo von den internen Liga-Quellen wissen. Möglicher Abnehmer, für die Anthony auf seine No-Trade-Klausel verzichten würde, wären demnach die Houston Rockets und Griffins ehemaliger Arbeitgeber Cleveland.