Medien: Irving will weg von James

Kyrie Irving forderte offenbar in einem Meeting mit dem Front Office der Cleveland Cavaliers einen Trade. Das berichtet ESPNs Brian Windhorst unter Berufung auf ligainterne Quellen. Mögliche Ziele: Minnesota Timberwolves, San Antonio Spurs und mehr.

Demnach forderte Irving Cavs-Owner Dan Gilbert auf, ihn zu traden, da er nicht länger im Schatten von LeBron James spielen möchte. Stattdessen will er der Fokuspunkt eines Teams sein. Dafür würde er sogar in Kauf nehmen, 2019 keinen "Super-Max"-Vertrag unterzeichnen zu können.

In einem Interview mit Windhorsts Kollege Adrian Wojnarowski verweigerte Irvings Berater ein klares Statement. Es habe "viele Szenarien" gegeben, über die man mit Owner Gilbert sprach. Über den genauen Inhalt schweigt er jedoch.

LeBron James überrascht und enttäuscht

Offenbar kommt der Bericht einer Trade-Forderung auch für den King persönlich unerwartet. Für James sei die Nachricht aus heiterem Himmel gekommen und er sei "enttäuscht" von seinem Mitspieler, so Windhorsts Liga-Quellen.

Die Unruhe um Irving kommt für die Cavaliers denkbar ungünstig. Nachdem man drei Jahre in Folge die Finals erreichte und auch einen Titel einsteckte, wird James im kommenden Jahr Free Agent. Ein Verbleib scheint unwahrscheinlich, sollte kein Point Guard von Irvings Format im Roster stehen.

Dass Irving sich nicht langfristig mit der Rolle als Nebendarsteller zufrieden geben würde, ist jedoch keine Überraschung. Laut Windhorst hat der Guard bereits nach der Meisterschaft 2016 über einen Wechsel nachgedacht.

Top 20: Die größten Offseason Moves: Paul, George oder Hayward? © getty 1/22 Die NBA Offseason tröpfelt langsam aus - Zeit für ein Fazit. Was waren die Top 20 Moves der Teams? SPOX blickt auf die größten Transaktionen. Spoiler: Tim Haraway ist auch dabei © getty 2/22 Platz 20: Die Wizards geben Otto Porter einen Max-Vertrag (4 Jahre/107 Millionen Dollar) © getty 3/22 Platz 19: Die Raptors traden DeMarre Carroll zusammen mit einem Erst- und einem Zweitrundenpick 2018 für Justin Hamilton nach Brooklyn © getty 4/22 Platz 18: Detroit holt Avery Bradley aus Boston und gibt dafür Marcus Morris an die Celtics ab © getty 5/22 Platz 17: Die New York Knicks statten Tim Hardaway Jr. mit einem teuren Vertrag aus (4 Jahre/71 Millionen Dollar) © getty 6/22 Platz 16: Die Lakers verpflichten Kentavious Caldwell-Pope (1 Jahr/18 Millionen Dollar) © getty 7/22 Platz 15: Dirk Nowitzki unterschreibt einen neuen, äußerst teamfreundlichen Vertrag (2 Jahre/10 Millionen Dollar) © getty 8/22 Platz 14: Die Brooklyn Nets traden für D'Angelo Russel und Timofey Mozgov, dafür schicken sie den No. 27 Pick und Brook Lopez nach Los Angeles © getty 9/22 Platz 13: Die Dallas Mavericks ziehen Dennis Smith Jr. an Position neun im Draft © getty 10/22 Platz 12: Die Spurs verstärken sich mit Rudy Gay (2 Jahre/17 Millionen Dollar) © getty 11/22 Platz 11: Die Knicks feuern Phil Jackson als President of Basketball Operations und machen Scott Perry zum neuen GM © getty 12/22 Platz 10: Danilo Gallinari wechselt zu den L.A. Clippers (3 Jahre/65 Millionen Dollar) © getty 13/22 Platz 9: Paul Millsap unterschreibt bei den Denver Nuggets (3 Jahre/90 Millionen Dollar) © getty 14/22 Platz 8: Kevin Durant unterschreibt einen neuen Vertrag bei den Warriors (2 Jahre/52 Millionen Dollar) © getty 15/22 Platz 6: James Harden unterzeichnet eine vorzeitige Vertrags-Verlängerung (4 Jahre/169 Millionen Dollar) und verfügt damit über die nächsten 6 Jahre mit 228 Millionen Dollar den dicksten Vertrag der NBA-Geschichte © getty 16/22 Platz 6: Golden State gibt Stephen Curry endlich den verdienten Max-Vertrag (5 Jahre/201 Millionen Dollar) © getty 17/22 Platz 5: Die Sixers tauschen ihren No. 3 Pick mit den Celtics, um an Position eins Markelle Fultz zu draften (dazu gaben sie einen weiteren Erstrundenpick an Boston ab) © getty 18/22 Platz 4: Die Bulls traden Jimmy Butler zu den Timberwolves für Zach LaVine, Kris Dunn und den No. 7 Pick (Lauri Markkanen) © getty 19/22 Platz 3: Gordon Hayward entscheidet sich gegen die Utah Jazz und unterschreibt in Boston (4 Jahre/128 Millionen Dollar) © getty 20/22 Platz 2: Die Pacers traden Paul George zu den Oklahoma City Thunder für Domantas Sabonis und Victor Oladipo © getty 21/22 Platz 1: Chris Paul wird auf eigenen Wunsch von den L.A. Clippers für ein großes Paket (u.a. Patrick Beverley, Lou Williams und ein Erstrundenpick 2018) zu den Houston Rockets getradet © getty 22/22 Ein großer Name wird weiterhin in den Gerüchten genannt. Traden die Knicks Carmelo Anthony zu den Rockets oder vielleicht doch zu den Blazers? Oder bleibt er in New York? Es ist noch nicht vorbei...

Irving wollte der Franchise Player sein

Während der diesjährigen Final-Serie beschrieb er außerdem seine Emotionen, als James von Miami nach Cleveland wechselte: "Wenn ein so großartiger Spieler in dein Team kommt, musst du einen Schritt zurück machen. Das ist das schwierigste, weil du so sehr von dir selbst überzeugt bist. Eigentlich wollte ich, ganz eigennützig, jedem in der Welt zeigen, wie gut ich bin."

Kurz bevor LeBron James den Wechsel bekannt gab, unterschrieb Irving einen Fünfjahresvertrag bei den Cavs mit der Aussicht, der zukünftige Franchise-Player zu werden. Dies könnte der viermalige All-Star nun bei anderer Franchise versuchen.

Eine mögliche Destination, die in dem Meeting besprochen wurde, sind laut Woj-Quellen die San Antonio Spurs. Brian Windhorst will zudem wissen, dass Irving auch sein Okay für einen Trade zu den Minnesota Timberwolves, den Miami Heat und den New York Knicks gegeben hat.