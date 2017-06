Kobe: "Wir alle vermissen Obama"

Donnerstag, 08.06.2017

"Beim Besuch des Weißen Hauses geht es um mehr als die aktuelle Legislaturperiode", sagte Bryant gegenüber Politico: "Es geht um die Jungs, die neben einem stehen, um die Flagge und um die Kids, die zu dir und den Vereinigten Staaten von Amerika aufsehen."

Mit Blick auf die Präsidentschaft von Donald Trump fügte Bryant noch an: "Es wäre aber dennoch eine schwierige Entscheidung."

Der Ex-Star der Los Angeles Lakers war selbst fünf Mal bei der Ehrung in Washington dabei. Drei Mal unter George W. Bush (2000-2002) und zwei Mal unter Barack Obama (2009, 2010).

Vor seinem Karriereende suchte Kobe Obama 2015 sogar im Weißen Haus auf und bat um Rat. "Im Sport wird man besser, indem man in der Halle arbeitet. Ich wollte wissen, wie er es geschafft hat, besser zu werden. Angefangen bei seinem Zeitplan bis hin zu den Büchern, die er liest. Und weil er Sport versteht und wir auch darüber sprechen konnten, hat es die Verbindung zwischen uns einfacher gemacht."

Dem Trump-Vorgänger trauert Bryant nicht nur nach, weil er ein großer Basketball-Fan war, sondern weil er Sportler gestärkt hat und ihnen das Selbstbewusstsein gegeben hat, in einen Dialog zu treten.

"Obama hat Athleten geholfen, weiter zu gehen, als Fragen zu stellen oder einfach wütend zu sein. Zum Beispiel wirklich zu hinterfragen, warum Dinge so sind, wie sie sind. Und auch, was geändert werden kann."

Weiter sagte Bryant: "Er hat Politik in die Kabinen gebracht, die Unterhaltungen haben sich verändert. Und mit der Gewalt, die wir überall in unserem Land sehen, ist es etwas, dass Athleten mehr und mehr etwas angeht. Obama war einzigartig. Wir alle vermissen ihn in gewisser Weise."

