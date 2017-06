Medien: Mavs beobachten Smith

Mittwoch, 14.06.2017

Das berichtet Michael Scotto von Basketball Insiders. Demnach habe Smith am 15. Juni Workouts mit mehreren Teams - darunter eben auch den Mavs. Es gibt allerdings Konkurrenz von den Minnesota Timberwolves und Detroit Pistons. Die Wolves dürfen an siebter Stelle picken, die Pistons an 12.

Smith ist einer von vielen hochtalentierten Point Guards in diesem Jahrgang. Als Freshman des North Carolina State Wolfpack legte er durchschnittlich 18,1 Punkte, 6,2 Assists und 4,6 Rebounds auf.

