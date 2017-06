Montag, 19.06.2017

Gallinari, der in der letzten Saison im Schnitt 18,2 Punkte und 5,2 Rebounds in 63 Spielen auflegte, hat zwar eine Spieleroption über 16,1 Millionen Dollar für die kommende Saison im Vertrag stehen, will diese Medienberichten zufolge jedoch nicht ziehen, sondern Free Agent werden.

Das würde die Tür für einen langfristigen Vertrag bei den Denver Nuggets öffnen. Doch der Italiener hat sich nun nicht gerade enthusiastisch über einen Verbleib in Colorado geäußert. "Die Nuggets sind nicht meine erste Wahl, sie sind auf exakt dem gleichen Level wie die übrigen Teams", sagte er in Barcelona am Rande eines Adidas-Events.

"Denvers Vorteil ist, dass sie mir einen Fünfjahresvertrag anbieten können, die anderen Franchises nur einen Vierjahresvertrag" ist für den Italiener der einzige Vorteil seines früheren Teams. Darüber hinaus gebe es keinen Unterschied.

Danilo Gallinari im Steckbrief