Zaza wehrt sich: "Kein dreckiger Spieler“

Dienstag, 16.05.2017

Leonard war in Spiel 1 nach einem Sprungwurf auf Pachulias Fuß gelandet und umgeknickt. Es wird erwartet, dass er für Spiel 2 ausfällt.

Nachdem Pachulia unter anderem von Pop verbal angegangen war, nahm er nun selbst Stellung: "In den 14 Jahren, in denen ich in dieser Liga spiele, ist es mein Ansatz, hart zu spielen und alles zu geben, was ich habe. Deshalb bin ich nicht der Meinung, dass ich ein dreckiger Spieler bin. Ich liebe das Spiel und ich spiele hart. Das wurde mit seit dem ersten Tag so beigebracht."

Damit reagierte er auf Aussagen von Spurs-Coach Gregg Popovich, der Pachulia ungewohnt scharf attackierte. "Das Closeout, das Pachulia gespielt hat, war in dieser Szene nicht angemessen. Das war gefährlich und unsportlich. Und dieser spezielle Spieler (Pachulia) hat eine Vergangenheit, was solche Plays angeht. Erinnert euch an seine Zeit in Dallas. Einmal hat er ein Flagrant 2 kassiert, als er Patty Mills eine Ellenbogenstoß versetzt hatte. Und als er einst Kawhis Arm eingehakt und ihn runtergezogen hat, hätte er ihn brechen können."

Pachulia habe derweil "großen Respekt" vor Popovich. Zum besagten Vorfall sagte er: "Es war in dieser Szene die richtige Art von Defense. Es war meine Aufgabe, seinen (Leonards) Wurf zu erschweren. Ich wünschte, er wäre nicht auf meinem Fuß gelandet. Dass es so war, habe ich erst mitbekommen, als ich mich umgedreht habe und er bereits auf dem Boden lag."

