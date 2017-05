Celtics: Thomas "signifikant" verletzt?

Samstag, 20.05.2017

Thomas war im zweiten Viertel von Spiel 2 aufgrund einer Hüftverletzung vom Court gegangen und konnte im Anschluss nicht mehr mitwirken, nach der Partie sollte der Point Guard umgehend untersucht werden. Wie Chris Mannix von The Vertical berichtet, handele es sich dabei um eine Verletzung, die Thomas schon seit der vorigen Runde mit sich herumgeschleppt hat.

So wurde Thomas bereits nach Spiel 6 gegen die Wizards im Krankenhaus an der rechten Hüfte untersucht, wie Celtics-GM Danny Ainge bestätigte. Es sei sogar angezweifelt worden, ob er in Spiel 7 zur Verfügung stehen würde. Thomas jedoch auf die Zähne, genau wie in Spiel 1 gegen die Cavaliers, laut Mannix nehmen die Celtics die Verletzung jedoch sehr ernst.

Nachdem er sich in Spiel 2 erneut an der Hüfte verletzte, ist fraglich, ob Thomas in Spiel 3 beziehungsweise im Rest der Serie noch einmal eingreifen wird. Die Celtics müssen in der Nacht auf Montag (2.30 Uhr im LIVESTREAM) also womöglich ohne ihren Topscorer zurechtkommen.

