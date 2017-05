Abdul-Jabbar: "Dwight wollte nicht arbeiten"

Samstag, 20.05.2017

"Dwight Howard wollte einfach überhaupt nicht arbeiten", zeigte sich Abdul-Jabbar gegenüber Lakers Nation immer noch verärgert. Die Center-Legende sollte als Mentor für Howard und Andrew Bynum agieren und diesen auch die Tricks und Kniffe des Skyhooks beibringen.

"Auch Andrew wollte nicht viel arbeiten, aber er bemühte sich. Allerdings glaube ich, dass er kein Interesse hatte, Basketball zu spielen", erklärte Kareem. "Wäre er bei den Lakers geblieben, hätte er eine längere Karriere gehabt." Für Howard fehlte dem sechsmaligen NBA-Champion aber keine plausible Erklärung. "Ich werde nichts mehr über Dwight sagen, denn ich verstehe nicht, was sein Problem war."

D12 kam im Sommer 2012 in einem Trade mit den Orlando Magic nach Los Angeles. Im Gegenzug verschifften die Lakers Bynum nach Philadelphia, wo dieser aber, unter anderem wegen der Bowling-Affäre, kein einziges Spiel machte. Glücklich wurde Howard in LA aber nicht. Nach einer Saison voller Querelen mit Kobe Bryant verließ Superman bereits ein Jahr später via Free Agency Kalifornien in Richtung Houston.

Dwight Howard im Steckbrief