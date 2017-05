Ernsthafter Flirt zwischen CP3 und den Spurs?

Mittwoch, 24.05.2017

Das berichtet Insider Zach Lowe von ESPN. "Es gibt eine Menge Gerüchte um Chris Paul - und ich denke, diese sind echt", sagte er in einem Podcast. "Es gibt ernsthaftes Interesse der Spurs an einer Verpflichtung. Allerdings: Die Clippers könnten einen riesigen Haufen Geld bieten. Die Spurs haben nicht so viel Cap Space zur Verfügung. Es wird ein spannender Sommer."

Paul besitzt zwar für die kommende Saison eine Spieleroption bei den Clippers (24,2 Millionen Dollar), wird diese aber vermutlich nicht ziehen. Der 32-Jährige spielte in den letzten sechs Jahren für die Clippers, schaffte es aber nie über die zweite Playoff-Runde hinaus. Insgesamt bringt er es auf neun Nominierungen zum All-Star.

Die Spurs haben derweil Bedarf auf der Eins: Tony Parker hatte sich in den Playoffs schwer am Bein verletzt und könnte bis zu acht Monate ausfallen. Patty Mills, der Backup des Franzosen, offenbarte derweil Probleme als Starter, als es in den Playoffs drauf ankam.

Das Problem der Spurs: Sie müssten vorher einige Spieler loswerden, um sich Paul leisten zu können, sofern dieser nicht auf eine Menge Geld verzichtet. So stehen beispielsweise LaMarcus Aldridge (21,4 Millionen Dollar) und Pau Gasol (Spieleroption, 16,1 Millionen) in der nächsten Saison in den Büchern. Vermutlich versucht die Franchise, beide loszuwerden. Darüber hinaus werden fünf weitere Spieler Free Agents, sofern keine Optionen gezogen werden.