Medien: Bosh und Heat trennen sich

Laut Barry Jackson vom Miami Herald scheint die Trennung zwischen Chris Bosh und den Miami Heat beschlossene Sache zu sein und dürfte in den nächsten Tagen oder Wochen bekanntgegeben werden. Wie er von einer Liga-Quelle erfahren hat, haben sich Bosh, die Heat und die NBA nach langen Verhandlungen darauf geeinigt, dass Bosh aus seinem Vertrag aussteigen kann.

Bosh steht eigentlich noch die nächsten zwei Jahre in Miami unter Vertrag und würde 52,1 Millionen Dollar verdienen. Aufgrund der Krankengeschichte des Big Man, der mit mehreren Blutgerinnseln in den letzten eineinhalb Jahren dauerhaft außer Gefecht war, ist es den Heat in Absprache mit der Liga scheinbar möglich, den Vertrag aufzulösen und Bosh von der Gehaltsliste zu streichen.

Während die Heat so deutlich mehr Platz unter dem Salary Cap schaffen könnten, erhielte Bosh sein Geld dennoch über Versicherungen und hat gleichzeitig die Erlaubnis, bei einem anderen NBA-Team zu unterschreiben. Angesichts des Gesundheitszustandes des 33-Jährigen ist aber noch immer unsicher, ob er überhaupt noch einmal in der NBA auflaufen wird.

