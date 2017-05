Smith erwartet einen "besseren" LeBron

Dienstag, 23.05.2017

Bei der 108:111-Niederlage hatte James nur 11 Punkte erzielt und sich 6 Turnover erlaubt. Für seine Verhältnisse ist das außerordentlich schwach - vor allem nachdem, was er in den Spielen zuvor gezeigt hatte (32,2 Punkte in der laufenden Postseason).

James' Teamkollege J.R. Smith erwartet darauf eine Reaktion von dem King: "Er muss aggressiver sein, zum Korb gehen und mit mehr Überzeugung spielen", erklärte er nach einer Trainingseinheit. "In den Eastern Conference Finals ist das für ihn nicht genug. Er weiß das. Wir erwarten deshalb, dass er in Spiel 4 wieder besser ist."

Auf die Frage, ob er wisse, wie LeBron nach solchen Spielen reagiere, erwiderte er: "Ich denke, er wird sich das Spiel nochmal anschauen, wenn er zu Hause ist. Vielleicht wird er Probleme haben, einzuschlafen. Aber am Morgen danach wird es wieder in Ordnung sein - dann ist es ein neuer Tag."

Head Coach Tyronn Lue hatte James direkt nach dem Spiel in Schutz genommen. "Kein Vorwurf an ihn. Wir haben verloren - das passiert. Er hat davor fünf Monate überragend gespielt. Dann darf er auch einmal so ein Spiel haben. Er ist menschlich." James selber hat sich seit der Pressekonferenz nach dem Spiel noch nicht wieder geäußert.

