Barkley: Dirks Titel steht über allen Superteams

Freitag, 26.05.2017

"Einer der vielen Gründe, warum ich Dirk Nowitzki so sehr respektiere ist der, dass er den Mavericks immer treu geblieben ist", sagte Barkley gegenüber ESPN Dallas. "Ich meine: Was würden die Leute in Dallas über ihn sagen, wenn er sich woanders den Weg zu einer Championship erschummelt hätte?"

"Das hat er nie getan. Er hat Mark Cuban und Don Nelson vertraut, die ein Team aufgebaut haben, mit dem er sein Ziel erreicht hat. Das ist deutlich wertvoller als die Methode, all deine Freunde anzurufen und zu sagen: 'Hey, lass uns ein Team zusammen bauen und die NBA dominieren'", ergänzte Barkley. Damit spielte er vermutlich auf die Titel von LeBron James mit den Miami Heat an.

Man sollte jedoch bei diesen Aussagen auch bedenken, dass sich Sir Charles zum Ende seiner Karriere den Houston Rockets angeschlossen hatte, um noch einmal die Chance auf einen Titel zu haben. Er scheiterte allerdings mit diesem Plan.

