Magic: "Nur Ingram ist unantastbar"

Freitag, 26.05.2017

Magic Johnson, der seit dieser Saison als "President of Basketball Operations" für die Los Angeles Lakers aktiv ist, spricht davon, dass es auch in diesem Sommer viele Umbaumaßnahmen bei der Traditionsfranchise geben wird. So kann sich fast kein Spieler sicher sein, in der nächsten Saison auch noch für die Lakers aufzulaufen.

Lediglich bei einem Spieler macht Johnson eine Ausnahme: Brandon Ingram. So betont Magic: "Ich würde sagen, dass bis auf Ingram kein Spieler unantastbar ist. Er ist der einzige Spieler, bei dem ich mir vorstellen kann zu sagen: Hey, den geben wir nicht ab!"

Erlebe die NBA Live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Ingram war im letzten Jahr der Top-Pick der Lakers, die ihn im NBA-Draft 2016 an zweiter Stelle zogen. Das ist aber nicht die einzige Tatsache, die den 19-Jährigen unverkäuflich macht. "Wir sind sehr angetan von Brandon, von seiner Länge verbunden mit seiner Athletik und Agilität. Wenn du bedenkst, dass er quasi als Baby in die Liga kam, kannst du dir vorstellen, wie viel Potenzial er noch hat", offenbarte Johnson.

Ingram erzielte in seiner ersten NBA-Saison als Rookie nach Startschwierigkeiten durchschnittlich 9,4 Punkte und 4 Rebounds. Er ist Teil, des neuen Lakers-Konzepts, welches General Manager Rob Pelinka umschreibt: "Wir haben einen so guten jungen Kern wie kaum ein anderes Team. Auch die momentan besten Teams wie die Warriors sind durch den Draft groß geworden. Das wollen wir auch."

Die Los Angeles Lakers im Überblick