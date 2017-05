Medien: Mavs werden Noel halten

Sonntag, 07.05.2017

Eine Vertragsverlängerung von Nerlens Noel bei den Dallas Mavericks ist wohl nur noch Formsache. Zwar wird der Big Man Restricted Free Agent, sodass er von jedem Team ein Angebot erhalten kann, welches die Mavs matchen müssen, laut Eddie Sefko von Dallas Morning News ist Dallas aber bereit, jede Offerte mitzugehen.

Vielmehr noch streben die Mavs laut Sefko wohl an, Noel noch vorher einen unterschriftsreifen Vertrag zu unterbinden und ihn so dauerhaft an Dallas zu binden. Noel hatte sich zuvor bereits deutlich zu den Mavs positioniert, indem er betonte, wie wohl er sich in der Stadt sowie unter Coach Rick Carlisle fühle.

Erlebe die NBA Live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Einen Beweis seines Könnens lieferte der 23-Jährige in seinen bislang 22 Spielen für die Texaner, in denen er trotz Verletzungsproblemen durchschnittlich 8,5 Punkte, 6,8 Rebound und 1,1 Blocks auflegte.

Nerlens Noel im Steckbrief