Kings holen Fußball-Analytiker

Vor wenigen Tagen hatte sich Sacramento von Chef-Analytiker Roland Beech getrennt, der Nachfolger wurde aber bereits vorgestellt. Luke Bornn arbeitete bisher in Italien als Fußball-Datenanalyst beim AS Rom und nebenbei als Gastprofessor in Harvard und an der Simon Fraser University.

In Sac-Town erhält er den Posten als Vice President of Strategy and Analytics . Seine Aufgabe: das Department neu aufbauen und neue Mitarbeiter für das Team zu gewinnen.

Bornn ist allerdings nicht nur in Fußball-Daten zu Hause. In den vergangenen Jahren machte er mit mehreren Artikeln über Basketball auf sich aufmerksam. Unter anderem beschäftigte er sich mit der Erhebung von Daten zur Analyse von Entscheidungsprozessen auf dem Feld und der Vorhersage von Punkten.

