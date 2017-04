Gasol: "Statistiken töten Basketball"

Freitag, 14.04.2017

"Statistiken töten Basketball", sagte Gasol angesprochen auf den Trend der letzten Jahre, sich immer mehr auf Statistiken und insbesondere die neueren Advanced Stats zu verlassen, wenn man Basketball bewertet und beispielsweise für individuelle Awards argumentiert. Dadurch ginge einfach zu viel verloren.

"Das ist ein sehr subjektives Spiel, bei dem viel passiert, das man nicht in Statistiken messen kann", erklärte Gasol seine Position. "Es gibt sehr viele unterschiedliche Details, die eine Rolle spielen. So wie ich Basketball sehe, erscheinen die wichtigsten Dinge oft überhaupt nicht in den Statistiken."

Erlebe die NBA Playoffs Live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Gasol traf diese Aussagen in Bezug auf sein persönliches Saisonfazit. Mit 19,5 Punkten und 4,6 Assists hatte er zwei Karrierebestwerte aufgestellt, das sei aber völlig unerheblich, sagte Gasol - es ginge vielmehr um die 43 Spiele, die Memphis gewann, um in die Playoffs einzuziehen.

"Die Medien sollten sich mehr auf das Wichtige konzentrieren", sagte Gasol. "Die Statistiken sind schön, aber das Einzige, was wirklich zählen sollte, sind die Siege und Niederlagen." Gasols Grizzlies stehen in der ersten Runde den hoch favorisierten San Antonio Spurs gegenüber.

Marc Gasol im Steckbrief