LeBron: "Ich habe die Antwort"

"Wir haben eine gute Chance, den Titel zu holen", sagte James am Donnerstag nach dem Cavs-Training. Vorerst müsse man sich jedoch auf den Erstrundengegner, die Indiana Pacers, konzentrieren: "Es fängt mit kleinen Schritten an und das verstehen wir. Es beginnt mit unserem Gegner in der ersten Runde. Wir müssen fokussiert sein und wir müssen unseren Game-Plan klug umsetzen, im Idealfall über die gesamten 48 Minuten von Game 1."

Die Cavaliers waren in den letzten Wochen etwas gestolpert und hatten über die Saison gesehen eine der schlechteren Verteidigungen der NBA. In den letzten Tagen der Saison verloren sie zudem ihren Spitzenplatz in der Eastern Conference an die Boston Celtics. Der letztjährige Finals-Gegner aus Golden State gilt als überwältigender Titelfavorit, dennoch glaubt der dreimalige Champion weiter an sein Team.

"Ich denke, dass wir trotz allem, was bei uns passiert ist, etwas Besonderes erreichen können", sagte James. "Am Ende des Tages will ich mich nicht an der Regular Season aufhängen, an Verletzungen, schlechten Niederlagen, guten Siegen, oder was auch immer. Wir haben ein gutes Team, jetzt, wo die Playoffs beginnen. Um etwas anderes kann man nicht bitten."

LeBron gab zwar zu, dass es eine "merkwürdige" Saison für den Titelverteidiger gewesen sei, dennoch gab er sich selbstbewusst. Woran das liege, wurde er gefragt: "Ich habe die Antwort. Ich gebe sie euch aber nicht. Meine einzige Antwort lautet, dass ich das Gefühl habe, dass wir eine großartige Chance haben."

Die Cavaliers eröffnen am Samstag um 21 Uhr die Postseason, wenn die Pacers für Spiel 1 in der Quicken Loans Arena zu Gast sind (Live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat).

