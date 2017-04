Orlando Magic feuern Hennigan

Donnerstag, 13.04.2017

Die Entlassung Hennigans zum Ende der Saison hatte sich schon länger angedeutet. Der Rebuilding-Prozess, den CEO Alex Martins und die Familie DeVos mit Hennigan gehen wollten, ist mehr als nur ins Stocken geraten. Zudem verpassten die Magic mit einem 29-53-Record zum fünften Mal in Serie die Playoffs und beendeten ihre Saison damit als drittschlechtestes Team im Osten.

Wer den freigewordenen Posten an der Spitze des Teams, das weiterhin an Coach Frank Vogel festhalten will, einnehmen wird, ist noch unklar. Wie der Orlando Sentinel berichtet, soll Interesse am ehemaligen Magic-Star Grant Hill als Nachfolger bestehen.

Die Orlando Magic im Überblick