"Ich kann 'Triple-Double' nicht mehr hören"

Most Improved Player

Ole Frerks: Giannis Antetokounmpo (Preseason: Dennis Schröder)

DS17 hat sich zum soliden Starter auf der Eins gemausert, aber der Greek Freak hat den Sprung vom potenziellen Star zum Franchise Player gemacht - das ist einfach noch eine Spur beeindruckender. Ich tippe auf einen MVP-Award in den nächsten fünf Jahren.

Martin Klotz: Giannis Antetokounmpo (Preseason: Seth Curry)

Curry war - wie sich in der zweiten Saisonhälfte gezeigt hat - eine gute Wahl und wird im MIP-Ranking auf Platz zwei einlaufen. Doch gegen die Steigerung des Greek Freak kommt keiner an. Und das Erschreckende: Vermutlich geht es nächstes Jahr so weiter!

Thorben Rybarczik: Giannis Antetokounmpo (Preseason: Dennis Schröder)

Mein Preseason-Pick Schröder hat tatsächlich einen beachtlichen Schritt nach vorne gemacht. Trotz aller Hawks-Probleme hat er sein Team halbwegs ungefährdet in die Playoffs geführt. Allerdings ist die Explosion des Greek Freaks einfach zu heftig verlaufen. Der Junge führt sein Team in fünf Statistik-Kategorien an!

Stefan Petri: Giannis Antetokounmpo (Preseason: D'Angelo Russell)

Gobert, Booker - sogar Isaiah Thomas hätte in meinen Augen gute Argumente. Aber letzten Endes hat Giannis vor allem ob der sensationellen ersten Saisonhälfte doch die Nase vorn. Ein bisschen mehr Konstanz und Shooting und wir reden nächstes Jahr über einen anderen Award mit drei Buchstaben ... Ob Russell bei den Lakers noch eine Zukunft bei den Lakers hat, dürften wohl die Pingpong-Bälle entscheiden ...

Robert Arndt: Harrison Barnes (Preseason: Devin Booker)

Ich bin doch ein wenig überrascht, wie einseitig diese Kategorie ist. Wer hätte denn vor der Saison gedacht, dass Barnes tatsächlich so etwas wie eine erste Option sein kann? Wurden die Mavs für ihren Move nicht belächelt? Der Sprung vom Rollenspieler zu einem Leader ist ihm tatsächlich gelungen und darum sollte das auch entsprechend gewürdigt werden.

Jan Dafeld: Giannis Antetokounmpo (Preseason: Jabari Parker)

So schlecht bin ich mit Parker ja gar nicht gefahren - wenn da nicht dieses Kreuzband wäre! Jokic wäre ein Kandidat, kommt als Sophomore aber - wie Robert schon angesprochen hat - kaum in Frage. Bleibt Giannis, der einfach eine herausragende Saison gespielt hat und sich letztendlich doch vor Gobert, Beal und Co. durchsetzt.

