Bird fährt Indy-Car für All-Star-Bewerbung

Dienstag, 25.04.2017

Der Pacers-President und in Indiana geborene Hall of Famer fuhr auf der Fifth Avenue in New York mehrere Blocks in einem Indy-Car mit blau-gelbem Anstrich, um Adam Silver die Bewerbung persönlich ins NBA Hauptquartier zu bringen.

Dabei hatte er einige Schwierigkeiten, seinen großen Körper in das kleine Auto zu zwängen. "Die Fahr war ein bisschen rumplig, so ohne Gurt oder ähnliches", sagte Bird: "Aber es hat Spaß gemacht."

Die Bewerbung kam einen Tag nachdem die Pacers aus den Playoffs ausgeschieden sind. Zuletzt hatte Indy das ASG 1095 ausgerichtet. Silver äußerte sich bereits zur Bewerbung und ließ verlauten: "Ich weiß, dass ihr fantastische Gastgeber sein würdet."

