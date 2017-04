ASG: Charlotte "wieder im Rennen"

Sonntag, 09.04.2017

"Es nicht noch nicht beschlossene Sache", so Silver: "Die aktuelle Gesetzesänderung hat die fundamentalen Probleme noch nicht gelöst. Aber nachdem wir alle Gesichtspunkte bedacht haben, haben wir entschieden, dass Charlotte als Gastgeber im Rennen sein wird."

Aufgrund des ursprünglich eingeführten Gesetzes hatte die NBA das All-Star Game 2017 von Charlotte kurzfristig nach New Orleans verlegt. Der Entschluss kam auf einer Sitzung des Board of Governors der NBA und sei "keine einfache Entscheidung" gewesen, so Silver weiter.

Erlebe die NBA Live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Die Liga werde ferner eine Anti-Diskriminierungs-Richtlinie entwickeln, an die sich Gastgeberstädte, Hotels und Businesses bei künftigen All-Star Games halten müssen. Selbige soll vor einer erneuten Vergabe an Charlotte in Kraft treten, allerdings sei die "Erwartung", so Silver, dass Charlotte in der Tat 2019 Ausrichter sein wird.

"Wir glauben, dass ein All-Star Game in Charlotte ein machtvoller Weg sein könnte, unsere Werte der Gleichheit und Inklusion zu demonstrieren", so der Commissioner, der noch einen Schritt weiter gehen will: "Ultimativ glaube ich, dass eine Veränderung von Einstellungen und nicht nur von Gesetzen zum gewünschten Resultat führen wird", das da wäre: Die Sicherung der LGBT-Gleichheit, nicht nur in North Carolina.

Der Spielplan im Überblick