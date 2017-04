Mavs holen Romo auf die Bank

Sonntag, 09.04.2017

Die Mavs werden Romo im letzten Heimspiel der Saison ehren und zwar nicht via Videotribut oder ähnlichem, sondern als quasi-aktiven Spieler. Romo wird nach ESPN-Informationen Teil des Kaders sein und in Uniform auf der Bank sitzen. Ein Einsatz sei allerdings nicht geplant.

Mavs-Eigner Mark Cuban ließ zuletzt infolge der Schulterverletzung von Point Guard Seth Curry wissen, dass man für die letzten Spiele der Saison noch "Pass-first Point Guard" verpflichten wolle. Team-nahe Quellen gehen davon aus, dass damit in der Tat Romo gemeint war.

Und Romo ist kein Unbekannter, wenn es um Basketball geht. Auf der High-School schaffte er es in seinem Senior-Jahr auf einen Schnitt auf 24,3 Punkte, 8,8 Rebounds und 4,7 Assists für Racine Park High und wurde sogar zum Co-Conference Player of the Year gewählt.

"Bis kurz vor Ende meiner High-School-Karriere dachte ich, dass ich Basketball auf dem College spielen würde", so Romo im Jahr 2016 in einem Interview mit dem Journalisten Graham Bensinger: "Selbst als ich für Football rekrutiert wurde und selbst ein paar Monate bevor ich mich für Football entschieden hatte, dachte ich immer noch, dass ich wahrscheinlich Basketball spielen würde."

Im Übrigen war einer seiner Teamkollegen damals Caron Butler, seines Zeichens NBA-Champion 2011 mit den Mavs.

